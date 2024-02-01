Кражу 15 телевизоров раскрыли в Москве

По информации ведомства, 40-летний москвич нашел в Сети объявление о временной работе, связанной с транспортировкой дорогой электроники. Откликнувшись на предложение, он привлек для этого задания грузового водителя, найденного также через интернет. Когда груз с техникой погрузили, мужчина связался с водителем и сообщил ему о смене места доставки. Водитель, не подозревая обмана, разгрузил технику по новому адресу.

Преступник вскоре перепродал попавший к нему товар. Оперативники обнаружили и конфисковали 10 телевизоров из украденной партии. Против злоумышленника завели уголовное дело. Он находится под домашним арестом.

Ранее в Москве аферист по поддельному паспорту взял кредит под залог чужой квартиры. Он вклеил в документ свою фотографию.