Краснодарского строителя застрелили из-за неправильной траншеи

Собеседник агентства пояснил, что все началось со скандала, который местный житель устроил строителям. В какой-то момент он уехал, а после вернулся с оружием и расстрелял рабочих через вагончик, в котором они находились.

«Один мужчина убит выстрелом в голову, его коллега - госпитализирован с ранением в ногу. Нападавшего разыскивают», - заявил собеседник агентства.

В краевом главке СК подчеркнули, что завели уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. В ведомстве уточнили, что неизвестный произвел не менее четырех выстрелов по строительному вагончику, где находились двое рабочих. Один из пострадавших скончался на месте, второй попал в больницу с ранением ноги.

С места происшествия криминалисты забрали пули и гильзы. Также они назначили ряд экспертиз и опросили свидетелей. Сейчас принимаются меры для установления личности и задержания подозреваемого в стрельбе.

По данным Telegram-канала Shot, причиной конфликта между местным жителем и строителями стала, якобы, неправильно вырытая траншея. В качестве последнего аргумента скандалист достал оружие и открыл огонь.

Госпитализированный с ранением ноги строитель подчеркнул, что нападавшего до этого не видел.