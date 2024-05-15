Краснодарский суд рассмотрит дело об убийстве аниматоров

Читайте нас в:

Трех фигурантов уголовного дела заподозрили в убийстве 37-летнего мужчины и 19-летней девушки, а также в разбое, краже автомобиля, уничтожении имущества убитых и их документов.

По версии следствия, 32-летний краснодарец создал ОПГ и вовлек в нее своих знакомых. Преступники напали на двух аниматоров на дороге между станицами Каневская и Березанская на Кубани.

«Впоследствии злоумышленниками потерпевшие были убиты, их тела спрятаны в лесном массиве, а машина вместе с документами сожжена», - указали в пресс-службе.

После убийства преступники похитили деньги со счетов жертв и скрылись. Полиция задержала подозреваемых на территории региона.

Ранее жителя Пермского края заподозрили в убийстве его знакомого. По версии обвинения, 59-летний мужчина застрелил обидчика из охотничьего ружья.