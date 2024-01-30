«Крабовому королю» Олегу Кану запросили 19 лет тюрьмы

«В Приморском краевом суде завершено судебное следствие по уголовному делу в отношении находящегося в международном розыске „крабового короля“ Олега Кана, обвиняемого в организации убийства в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко», - сообщила пресс-служба.

Заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин предложил наказать бизнесмена 19 годами в исправительной колонии строгого режима и годом ограничения свободы. Олег Кан скрылся за границей, его объявили в международный розыск.

По версии следствия, в 2010 году он заказал убийство своего конкурента за то, что тот покушался на его собственную жизнь. Бизнесмен спланировал преступление, нашел посредника и исполнителя. Валерия Пхиденко застрелили в такси возле ресторана «Три Богатыря», куда его заманил житель Сахалина. Последнего осудили, расследование в отношении киллера продолжили.

Олега Кана прозвали «крабовым королем» Сахалина. Его компанию подозревали в незаконном экспорте морских деликатесов. Бизнесмен являлся председателем попечительского совета фонда «Родные острова» , к которому подали иск на 376 миллиарда рублей.