25 января 2024, 07:17

Коттеджный поселок в Одинцове с домом Ходорковского снова конфисковали

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Одинцовский горсуд по требованию Генпрокуратуры конфисковал коттеджный поселок «Яблоневый сад», где находились дома основателей и топ-менеджеров нефтяной компании ЮКОС. Об этом сообщил «Коммерсант».

Иск подали в октябре 2023 года, удовлетворили 17 января. Генпрокуратура обосновала свое требование приговором Мещанского райсуда 2005 года, который признал Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева виновными в том числе в неуплате налогов , и гражданским иском ФНС о взыскании многомиллиардного ущерба.

Кооператив индивидуальных застройщиков «Яблоневый сад» в деревне Жуковка Одинцовского округа создали в 1997 году. По информации издания, его открыли не для привлечения инвестиций, а для отмывания доходов. Кооператив учредили через две дочерние компании Group MENATEP Limited, акциями которых владели топ-менеджеры ЮКОСа.

На его территории построили семь жилых домов для членов правления кооператива, в том числе Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева, а также административную недвижимость. В 2022 году это имущество по иску приставов обратили в доход государства, но, по информации Генпрокуратуры, не направили на погашение долгов по налогам. Теперь недвижимость снова конфисковали, чтобы выставить на аукцион.

В январе 2024 года Михаила Ходорковского * вновь объявили в розыск. Его обвинили в фейках о российской армии.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Генпрокуратура РФ Одинцово Суд Недвижимость
25 января 2024, 04:31
Младенец умер под боком у пьяной матери в Первоуральске
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Младенец умер в Первоуральске Свердловской области, пока родители распивали спиртные напитки в честь его первого дня рождения. Подробности рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, его слова привело РИА «Новости».

«Родители, когда малыш уснул, стали распивать пиво в честь первой даты со дня рождения. Затем мама легла на диван рядом с малышом и уснула, а проснувшись, почувствовала, что ребенок не дышит, после чего вызвала неотложку», - рассказал Горелых.

Врачам скорой не удалось спасти ребенка. Сообщение о смерти в СК РФ поступило 21 января, следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По версии следствия, признаков криминальной смерти нет.

В педиатрической службе сообщили, что посетили семью в день гибели ребенка, но получить объяснения от матери им не удалось Женщина пребывала в тяжелом похмелье и не помнила происходящего, сообщил kp.ru.

Днем ранее в Первоуральске умерла пятимесячная девочка. Она могла захлебнуться рвотными массами. Девочка погибла в кроватке под завалами одежды.

Дети МВД РФ СК РФ Свердловская область
24 января 2024, 22:08
Суд продлил арест имущества и денежных средств Блиновской и ее родственников
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Замоскворецкий районный суд продлил срок ареста имущества и денежных средств, принадлежащих блогеру Елене Блиновской и ее родственникам. Об этом сообщили в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Также суд продлил срок наложения ареста на денежные средства компаний, которые принадлежат «королеве марафонов» и ее родственникам - мужу, матери, отцу и брату.

Суд запретил собственникам и действующим от лица собственника лицам распоряжаться арестованным имуществом до 26 апреля 2024 года. Также фигурантам запретили совершать сделки с недвижимостью.

После заседания Замоскворецкого суда 22 января Блиновскую отправили в СИЗО-6. В изоляторе блогер будет находиться на общих основаниях. Адвокат Блиновской заявила, что обжалует в суде перевод в изолятор ее подзащитной. В качестве аргумента защитник заявила, что «женщина не должна сидеть в тюрьме».

Суд Блогеры Недвижимость Аресты Задержание блогера Елены Блиновской
24 января 2024, 20:26
Напавшего на соседа-иранца в Москве арестовали на два месяца
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Азербайджанца, который вместе с детьми напал на соседа-иранца в Москве, арестовали на два месяца. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, два 10-летних мальчика поругались с 37-летним соседом в лифте. Дети позвали на помощь своего дядю. Втроем они поднялись на 16-й этаж и ворвались в квартиру иранца. Мужчину избили, а один из мальчиков тяжело ранил соседа ножом.

Из-за травм у пострадавшего развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, его подключили к аппарату ИВЛ. Совершеннолетнему нападавшему грозит 14 лет колонии. Племенники дали против него показания, однако мужчина свою вину не признал. Он также отказался просить прощения у семьи пострадавшего.

Днем 24 января агрессивный мужчина напал на сотрудника полиции с ножом. Правоохранителя госпитализировали, сообщил сайт kp.ru.

Ранее неизвестный с ножом набросился на пассажиров в метро Москвы. Пострадавшим потребовалась помощь врачей.

Преступления Аресты Москва
24 января 2024, 16:08
Взявшего заложников в центре Москвы мужчину отправили на принудительное лечение
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Суд в Москве принял решение отправить на принудительное лечение мужчину, который в феврале 2023 года захватил заложников на Таганской улице. Он будет получать психиатрическую помощь в специализированном стационаре, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Суд применил к 42-летнему мужчине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», - уточнили в ведомстве.

17 февраля мужчина, вооружившись травматическим пистолетом, вместе со своим приятелем заявились в цветочный магазин на улице Таганская. Выстрелив два раза, посетитель взял в заложники двух продавщиц.

При этом злоумышленник потребовал передать ему пять миллионов долларов США и предоставить возможность вылететь за границу. Заметив прибывших на место полицейских, мужчина вновь выстрелил и попал в одного из них. В итоге мужчину удалось задержать.


Суд Москва

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