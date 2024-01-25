Коттеджный поселок в Одинцове с домом Ходорковского снова конфисковали

Иск подали в октябре 2023 года, удовлетворили 17 января. Генпрокуратура обосновала свое требование приговором Мещанского райсуда 2005 года, который признал Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева виновными в том числе в неуплате налогов , и гражданским иском ФНС о взыскании многомиллиардного ущерба.

Кооператив индивидуальных застройщиков «Яблоневый сад» в деревне Жуковка Одинцовского округа создали в 1997 году. По информации издания, его открыли не для привлечения инвестиций, а для отмывания доходов. Кооператив учредили через две дочерние компании Group MENATEP Limited, акциями которых владели топ-менеджеры ЮКОСа.

На его территории построили семь жилых домов для членов правления кооператива, в том числе Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева, а также административную недвижимость. В 2022 году это имущество по иску приставов обратили в доход государства, но, по информации Генпрокуратуры, не направили на погашение долгов по налогам. Теперь недвижимость снова конфисковали, чтобы выставить на аукцион.

В январе 2024 года Михаила Ходорковского * вновь объявили в розыск. Его обвинили в фейках о российской армии.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.