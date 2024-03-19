«Короля свадеб» Дениса Байгужина заочно арестовали по обвинению в мошенничестве

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«Байгужин заочно арестован на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России», - рассказали изданию.

Ранее в отношении Байгужина проводили проверку по делу о мошенничестве на 6,6 миллиона рублей.

По данным РЕН ТВ , коуч может скрываться в Турции.

Байгужина называют «королем свадеб». За деньги он рассказывал женщинам, как построить отношения и женить на себе «того самого». Однако посетительницы его тренингов не добились желаемого результата.

Ранее экс-замглавы Минпросвещения России Марину Ракову и бывшего ректора «Шанинки» Сергея Зуева осудили по делу о мошенничестве : Ракову оштрафовали и приговорили к пяти годам в колонии общего режима, Зуеву назначили четыре года лишения свободы условно.

Пресненский районный суд российской столицы заочно арестовал коуча Дениса Байгужина. Как сообщили в пресс-службе суда агентству городских новостей «Москва» , мужчина в розыске по делу о мошенничестве.