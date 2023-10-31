Координатор покушения на Царева признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

Правоохранители задержали 46-летнего жителя Ялты. По информации ФСБ, мужчина следил за экс-депутатом Рады и оборудовал схрон с оружием. Во время обыска его квартиры обнаружили самодельное взрывное устройство, а также средства связи с украинскими спецслужбами. В доме задержанного были снимки с Царевым и схемы подходов к местам, где тот часто бывал.

«Задержан, дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях. В ходе обыска по месту его проживания обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство», - указали в пресс-службе.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что у него не было сомнений в причастности СБУ к покушению на Царева. Он назвал теракты «фирменным почерком» украинских спецслужб.