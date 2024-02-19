Контрафактные табачные изделия почти на 130 млн рублей изъяли в Москве

По данным следствия, подозреваемые долгое время производили в России немаркированные табачные изделия, а также закупали их в странах ближнего зарубежья. Сигареты отгружали на склады в Подмосковье, где расфасовывали товар на мелкие партии, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для прикрытия злоумышленники использовали машины в цветах автомобилей спецслужб. Участники группы работали в арендованном офисе в Москве. Они отправляли через соучастников в логистических компаниях нелегальный товар в регионы под видом различной продукции.

Правоохранители изъяли свыше миллиона пачек немаркированных табачных изделий, включая продукт с поддельными спецмарками на сумму почти 130 миллионов рублей. Задержанным предъявили обвинение. Семь участников отправили в СИЗО, еще двоих - отпустили под подписку о невыезде.

Общая сумма арестованных счетов подозреваемых превысила 2,7 миллиона рублей 34 тысячи долларов США.

Хорошевский районный суд Москвы ранее приговорил двух участников международной организованной группы к семи и 8,5 года колонии строгого режима за фальшивомонетчество. Незаконная деятельность им принесла в общей сложности 38 550 долларов США.