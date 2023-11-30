30 ноября 2023, 13:54

Контрабанду Cartier на 3 миллиона пресекли в аэропорту Домодедово

РИА «Новости»
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Таможенные органы аэропорта Домодедово пресекли попытку контрабанды драгоценностей Cartier на сумму в 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщила таможенная служба аэропорта.

Ценные украшения обнаружили при досмотре 40-летнего россиянина, который прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов и проходил через зеленый коридор, который предназначен для пассажиров, не имеющих товаров для декларации.

Гражданина остановили для досмотра. В его ручной клади таможенники нашли два кольца и наручные часы известного французского бренда Cartier, а также чеки и сертификаты на эти ювелирные изделия.

Таможня провела экспертизу, которая установила, что изделия изготовлены из золота 750 пробы и украшены вставками из бриллиантов и корундов. За незадекларированные украшения мужчина не уплатил таможенные платежи на общую сумму около 1,3 миллиона рублей.

Теперь перед правоохранительными органами встал вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного гражданина. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет, а также штраф до миллиона рублей.

Также в Домодедово в багаже пассажирки нашли свыше 112 тысяч фунтов стерлингов. Она летела в Азербайджан и пыталась скрыть провозимую с собой сумму.

Контрабанда Аэропорт Домодедово Москва 2023
30 ноября 2023, 14:53
Восьмилетнюю школьницу похитили в Калужской области и требуют выкуп
РИА «Новости»
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Восьмилетняя девочка пропала в Калужской области. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Ребенок исчез 29 ноября в Козельске. Сейчас школьницу ищут полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Обстоятельствами пропажи девочки занимаются следователи по особо важным делам и криминалисты.

Приметы школьницы: рост 132 сантиметра, нормальное телосложение, волосы русые, глаза карие. В день исчезновения была одета в золотистую куртку, черные шапку и брюки, белые сапоги.

По данным Telegram-канала Shot , девочку похитили, и теперь злоумышленники требуют от матери 1,5 миллиона рублей в криптовалюте. Школьница попала после уроков, не дойдя буквально 700 метров до дома. Мать начала волноваться и звонить дочери, но телефон был выключен.

Ранее еще одна девочка-подросток пропала в Тюмени. Тело 16-летней школьницы нашли спустя неделю после исчезновения, обстоятельства смерти не разглашали.

Дети Следственный комитет России
30 ноября 2023, 10:54
Злоумышленник взял у жительницы Одинцова почти миллион рублей на ремонт и скрылся
РИА «Новости»
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Жительница Одинцова обратилась в полицию из-за хищения крупной суммы. Правоохранители задержали 31-летнего мужчину, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По словам 33-летней женщины, ее знакомый вызвался помочь ей с ремонтом. Они договорились, что мужчина закупит строительные материалы и проведет ремонтные работы в ее квартире.

Женщина заявила, что передала знакомому сумму в размере 962 тысячи рублей, после чего тот исчез. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - отметили в пресс-службе.

Ранее сотрудники полиции задержали двух жителей Свердловской области , которых подозревают в хищении денег со счета умершей москвички. По версии следствия, работавшие в юридической фирме мужчины в 2020 году оформили задним числом фиктивные договоры на оказание услуг для погибшей. С помощью суда они обманным путем получили два миллиона рублей, отметили в пресс-службе МВД.

Одинцово Мошенничество
30 ноября 2023, 09:07
Школьница в Красноярске ушла к «подруге» и не вернулась. Протокол составили на ее мать
РИА «Новости»
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В Красноярске начали поиски 15-летней школьницы, которая ушла из дома под вымышленным предлогом и не вернулась. Мать девочки накажут за несвоевременное обращение в полицию, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В последний раз подростка видели 28 ноября. Девочка пришла к матери на работу и отпросилась к подруге в гости с ночевкой. Женщина отпустила ее. Утром школьница не вернулась и перестала выходить на связь. Тревогу забили после звонка классной руководительницы о том, что она прогуляла уроки.

Мать девочки выяснила, что дочь не ходила предыдущим вечером к подруге - об этом сказала ее бабушка. Женщина обратилась в полицию. Заявление приняли и обвинили ее в неисполнении родительских обязанностей.

«За несвоевременное обращение в органы внутренних дел на мать несовершеннолетней сотрудниками ПНД полиции Красноярска составлен административный протокол», - сообщили в МВД.

Правоохранители начали розыск подростка, ориентировки разослали наружным нарядам и волонтерам. У нее темно-русые волосы с белыми прядями, карие глаза, рост 160 сантиметров. В день исчезновения девочка надела укороченную куртку с капюшоном, бело-розовые кроссовки и серо-белые клетчатые штаны. По информации пресс-службы, семья не стояла на учете, а девочка из дома не сбегала.

В Тюмени 14-летний мальчик пропал по дороге в лицей. Его искали с 13 октября.

Дети Школьники Полиция Красноярский край
29 ноября 2023, 22:23
Турецкая полиция подтвердила причастность экс-супруга к убийству россиянки и ее дочери в Бодруме
Unsplash
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Полиция Турции подтвердила факт убийства двух россиянок в Бодруме. В преступлении подозревают экс-супруга Ирины, одной из убитых, об этом рассказали в Telegram-канале генконсульства РФ в Анталье.

«Полиция подтвердила факт убийства гражданок России. <…> Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым является бывший супруг убитой россиянки, который, по предварительным данным, вместе с их малолетним ребенком покинул территорию Турции», - сообщили в генконсульстве.

Российская дипмиссия установила контакт с местной полицией и обещала информировать о расследовании.

Тела матери и дочери нашли завернутыми в простыни недалеко от Бодрума. Их обнаружили местные жители.

В убийстве россиянок заподозрили 45-летнего второго мужа Ирины, гражданина Литвы Андрея. Подозреваемый бежал из Турции с малолетним сыном от брака с Ириной.

Турция Убийства Россия

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