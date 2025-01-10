10 января 2025, 09:53

Контрабандиста с военным оборудованием поймали на Урале

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Российские правоохранители поймали россиянина, который занимался контрабандой военного оборудования в интересах иностранного государства. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

«Установлена причастность гражданина России к организации в интересах иностранного государства незаконного перемещения радиационного источника, используемого для проверки работоспособности и стабильности установок военного назначения», - отметили в ведомстве.

Злоумышленник через транспортную компанию оформлял отправку груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона. По данным ФСБ, у россиянина не было необходимых документов для вывоза оборудования. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде.

Ранее по подозрению в госизмене задержали жителя Енакиева в ДНР. ФСБ установила, что мужчина неоднократно переводил деньги для финансирования ВСУ. В отношении него возбудили уголовное дело.

Челябинская область Контрабанда ФСБ
09 января 2025, 20:51
Экс-главу департамента культуры Москвы Кибовского оставили под стражей
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Замоскворецкий суд Москвы продлил меру пресечения бывшему руководителю департамента культуры столицы Александру Кибовскому. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции.

Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Кибовского Александра Владимировича на срок два месяца семь суток», - сообщила пресс-служба.

Кибовский стал фигурантом дела о взяточничестве, также он проходит по одному эпизоду покушения на мошенничество. Его заподозрили в получении восьми взяток.

В августе суд уже продлевал арест Кибовского. Защита подала жалобу на постановление Замоскворецкого суда Москвы в вышестоящую инстанцию, однако Мосгорсуд отклонил ее.

После решения суда Кибовский подал прошение об отправке в зону СВО. Экс-министр заявил, что хочет приносить пользу родине во время разбирательств по делу.

Суд Аресты Москва
09 января 2025, 16:37
Полицейские нашли в Москве сеть притонов, замаскированных под массажные салоны
Пресс-служба МВД
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Московская полиция выявила сеть притонов для занятия проституцией, которые были замаскированы под массажные салоны. Об этом сообщили в МВД.

Оперативники при силовой поддержке столичных сотрудников МВД и СОБР Росгвардии Москвы задержали семерых участников противоправной деятельности и ее возможного организатора.

Позже полицейским удалось ликвидировать колл-центр в Иванове, который занимался координацией работы притонов, поддержкой сайта и подбором персонала.

Было заведено уголовное дело по статье об организации занятия проституцией. Подозреваемым предъявили обвинения. На время расследования они будут находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявил, что легализация проституции в России недопустима, а ее сторонники являются «адвокатами дьявола».

Росгвардия Полиция Москва
09 января 2025, 16:00
Полицейские задержали подозреваемого за жестоком убийстве девушки в Солнечногорске
РИА «Новости»
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Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве бывшей возлюбленной в Солнечногорске. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

По данным следствия, в ночь на 8 января мужчина приехал к дому бывшей сожительницы в Алабушеве и увидел ее с другим. Он решил расправиться с обоими и купил бензин, после чего облил дверь и поджег.

Женщина не смогла выбраться из горящего дома и погибла. Ее новому мужчине и их соседу удалось спастись. Поэтому поджигателя обвинили еще и по статье о покушении на убийство.

Задержанный признал вину. По данным областной прокуратуры , скоро его должны взять под стражу. Надзорное ведомство взяло расследование под контроль.

В декабре жительница Пермского края сожгла дом возлюбленного , приревновав его к общей знакомой. Хозяин дома смог сам потушить возгорание, но женщине все равно грозит тюремный срок.

Уголовное дело Убийства Пожары Солнечногорск Женщины Мужчины Полиция
09 января 2025, 12:28
В Турции подстрелили мужчину из-за отказа подсказать дорогу
Global Look Press
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Житель турецкого города Бурса получил пулевое ранение после того, как не смог подсказать прохожему дорогу. Об этом сообщила газета Sabah.

«53-летний житель Бурсы Э. О. стоял возле кафе, когда к нему подошел неизвестный и спросил, как дойти до определенного дома», - уточнили журналисты.

Мужчина ответил, что не знает дорогу, после чего собеседник возмутился и выстрелил ему в ногу.

Сотрудники заведения, возле которого произошел инцидент, оказали пострадавшему первую помощь. Позже раненого доставили в больницу. Нападавшего сейчас ищет полиция.

Пожилой мужчина ранее открыл стрельбу около станции «Проспект Большевиков» в Санкт-Петербурге. Он не поделил беляш с другим прохожим и выстрелил несколько раз из травматического пистолета. Одна из пуль попала в лицо пенсионеру, после чего его госпитализировали.

Турция Стрельба Преступления Полиция

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