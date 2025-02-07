07 февраля 2025, 05:51

Контейнеры, где могли быть части тел Тархова и его жены, вывезли на полигон ТКО

РИА «Новости»
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Мусорные контейнеры, в которых могли находиться останки бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены, доставили на полигон для отходов. Об этом сайту samara.kp.ru сообщил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

По словам собеседника сайта, содержимое всех контейнеров по предполагаемому маршруту преступницы мусоровоз вывез на полигон ТКО. Баки очищали по всему району. И, судя по всему, ничего подозрительного при этом рабочие не заметили.

Как рассказали авторы статьи, есть версия, что внучка Тархова разбрасывала части тел по разным мусорным бакам, развозя их на такси.

Накануне, 5 февраля, женщину арестовали, а позже ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Убийства Женщины Такси Полигоны Убийство экс-мэра Самары Виктора Тархова
07 февраля 2025, 00:24
Зверское убийство под Волгоградом. В квартире нашли израненные тела мужчины и женщины
Пресс-служба Следственного комитета
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Жестокое двойное убийство произошло в многоэтажном жилом доме города Волжский, неподалеку от Волгограда. О деталях происшествия сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России в официальном Telegram-канале.

Тела жителя Волжского и его подруги правоохранители обнаружили вечером в четверг, 6 февраля. Первые экспертизы подтвердили - причиной смерти жертв стали многочисленные раны острым предметом, предположительно, ножом.

Судя по информации Следкома, убийца действовал жестоко, раны наносились беспорядочно по разным частям тела.

Местные жители рассказали V1.ru, что слышали во дворе крики. По их словам, это произошло еще несколько дней назад.

Следственный комитет по факту убийства возбудил уголовное дело. На месте происшествия работают оперативники и криминалисты. Кроме того, в город прибыли и специалисты из областного СКР.

Ранее вооруженные ножами мужчины напали на посетителей ночного клуба в Нижнем Новгороде.

Убийства Женщины Мужчины Следственный комитет России
06 февраля 2025, 20:14
Суд арестовал мужчину, сбившего трех пешеходов в Новой Москве
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Суд арестовал мужчину, сбившего трех пешеходов на улице Героя России Чернышева в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд заключил под стражу 29-летнего мужчину, сбившего трех пешеходов», сообщили в надзорном ведомстве.

Фигуранту предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Мужчина признал вину и заявил, что не заметил пешеходов из-за ослепившего его солнца.

ДТП произошло 4 февраля. Управляя автомобилем Tank 500, водитель выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбил трех пешеходов. В результате две женщины скончались на месте, третью госпитализировали в тяжелом состоянии.

Суд ДТП Мужчины Москва
06 февраля 2025, 15:53
Квартиру, где, предположительно, убили бывшего мэра Самары, опечатали 4 февраля
РИА «Новости»
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Квартиру в Самаре, в которой, предположительно, убили бывшего мэра Виктора Тархова и его жену, опечатали еще 4 февраля. Об этом сообщило РИА «Новости».

О гибели бывшего градоначальника стало известно накануне. По подозрению в убийстве задержали его внучку , рассылавшую от имени деда сообщения, что он уехал по семейным делам в Москву и она будет отвечать на все вопросы за него. Ее отправили под стражу на два месяца. При этом найти тела до сих пор не удалось.

Региональное управление Следственного комитета сообщило, что 31 января друг Тархова обратился в правоохранительные органы, где рассказал, что мужчина уже месяц не выходит на связь. После проверки ведомство возбудило уголовное дело по статье об убийстве, расследованием занимаются СК и полиция.

Уголовное дело Убийства Убийство экс-мэра Самары Виктора Тархова
06 февраля 2025, 12:03
Житель Челябинска пожаловался Бастрыкину на смерть сына-младенца
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о расследовании уголовного дела о смерти новорожденного в Челябинской области. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Житель Челябинской области выразил несогласие с ходом установления обстоятельств смерти его сына, который мог умереть из-за халатности врачей. В связи с этим Бастрыкин вновь потребовал доложить ему о ходе расследования.

Согласно материалам дела, в сентябре 2022 года жительница Челябинской области родила недоношенного ребенка с врожденным пороком сердца, но тот умер.

«Отмечается, что в результате допущенных дефектов оказания медицинской помощи младенец скончался», - отметили в информцентре.

СК возбудил уголовное дело о смерти ребенка в декабре 2022 года. Через два года судебные медэксперты обнаружили в теле младенца вместо внутренних органов ветошь. Родители ребенка выразили недовольство в связи с тем, как именно ведется расследование.

Дети Врачи Челябинск Следственный комитет России

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