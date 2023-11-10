Конфликтом с участием мигрантов в Самарской области заинтересовался СК

«Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Самарской области Воеводину доложить об обстоятельствах произошедшего, а также принять меры для принятия уголовного дела к производству», - отметили в СКи.

По данным Следкома, в четверг, 9 ноября, в СМИ появилась информация, что в декабре 2022 года в помещении магазина в Сызрани произошел конфликт между уроженцами республик из ближнего зарубежья и женщиной-покупательницей, в ходе которой последней причинили вред здоровью.

«Пользователи социальных сетях отмечали, что по факту ситуации никого не привлекли к уголовной ответственности», - добавили в СК.

РИА «Новости» уточнило, что конфликт начался после того, как продавщица магазина нецензурно нахамила одной из посетительниц с пожилой матерью. Потом она схватила оппонентку за волосы, вывела на улицу и брызнула в лицо газовым баллончиком.