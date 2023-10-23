Конфликт с риелтором из-за 3000 рублей привел к убийству клиента в Миассе
Конфликт с риелтором в Миассе закончился убийством. У подъезда жилого дома муж риелтора несколько раз ударил по голове ее клиента. Спустя несколько дней мужчина скончался в больнице. «360» выяснил подробности этой истории.
По словам дочери погибшего, Дианы, ее отец со своей гражданской женой искал новую квартиру в аренду. Риелтор Светлана нашла им комнату для съема, передала ключи и взяла за свои услуги три тысячи рублей. Но переехать в новое жилье пара не успела: через некоторое время позвонил хозяин квартиры, сообщил, что комнату сдавать не будет, и потребовал вернуть ключи риелтору.
«Они позвонили Светлане, потребовали вернуть деньги, так как услуга не была оказана. Не было понятно, по какой причине отказали в съеме - это выглядело как какая-то афера», - рассказала Диана.
На встречу риелтор приехала с мужем Евгением. Он начал обвинять клиентов, завязалась драка в ходе которой Евгений несколько раз ударил пострадавшего по голове. Мужчина впал в кому, а через несколько дней скончался в больнице.
По сообщению регионального управления Следственного комитета , полиция задержала подозреваемого. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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