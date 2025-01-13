Конфеты с психотропными веществами продавали на Урале

По ее словам, двое жителей региона в арендованной квартире в городе Талица занимались производством шоколадных конфет в форме сердец. Они содержали в себе психотропные вещества. Злоумышленники смешивали с шоколадом измельченные грибы, упаковывали в коробки и продавали, одна конфета стоила около тысячи рублей.

Всего наркодельцам удавалось выручать до 600 тысяч рублей в месяц. Для продажи товара они открыли онлайн-магазин в одном из мессенджеров. Подозреваемых задержали по месту жительства, в ходе обыска у них изъяли более 300 растущих грибов, более одного килограмма расфасованного нелегального товара и 400 готовых к продаже конфет.

Следователи завели уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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