15 декабря 2024, 05:17

Кондуктор избила ребенка-инвалида в Петербурге, проводится проверка

РИА «Новости»
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Кондуктор в общественном транспорте Санкт-Петербурга избила девочку-инвалида, которая приехала с матерью на реабилитацию. Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту насилия в отношении несовершеннолетнего, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В средствах массовой информации сообщается о противоправных действиях кондуктора автобуса в отношении жительницы Московской области и ее малолетней дочери, прибывших в город Санкт-Петербург для прохождения реабилитации ребенком, имеющим инвалидность», - уточнили в Следкоме.

В полицию обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала, что 13 декабря в автобусе № 172 кондуктор оскорбила ее и выбила из рук телефон, когда та пыталась снять на видео, как работница общественного транспорта «кидалась» на ее шестилетнюю дочь-инвалида. При высадке из автобуса девочка упала и ушибла ногу, сообщила «Фонтанка».

В Новосибирске школьники избили одноклассника с ДЦП. Мать пострадавшего рассказала, что дети регулярно издеваются над ее сыном.

Санкт-Петербург Дети Автобусы
15 декабря 2024, 01:54
Мигрантов заподозрили в избиении подростков в Сургуте
РИА «Новости»
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Нелегальных мигрантов в Сургуте заподозрили в применении насилия в отношении двух подростков. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

«Согласно публикации социальных медиа, находившиеся нелегально на территории России и работавшие без официального оформления в одной из точек быстрого питания в Сургуте уроженцы Средней Азии избили двух 12-летних подростков», говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и задержать правонарушителей. Он поставил на контроль ход дела.

Ранее в Екатеринбурге пожилой мигрант заманил девятилетнюю девочку в подсобку. Мужчина запер дверь, усадил девочку на колени и попросил помочь скачать приложение на телефон. Школьница расплакалась, и мужчина выпустил ее.

Уголовное дело Мигранты СК РФ Россия Избиения
14 декабря 2024, 14:05
Правнучку Хрущева проверят на шпионаж
Global Look Press
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Генеральная прокуратура России начала проверку в отношении правнучки бывшего первого секретаря СССР ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины на шпионаж. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, Нина Хрущева неоднократно говорила о «развале России» и негативно высказывалась про специальную операцию на Украине. Заявлениями заинтересовались общественники из движения «Зов Народа», после чего на них обратили внимание в прокуратуре.

Хрущевой 61 год, последние 33 года она проживает в США и работает профессором Новой школы в Нью-Йорке. Ее прадед Никита Хрущенв занимал пост первого секретаря ЦК КПСС с 1953 по 1964 год, а в 1954 году передал полуостров Крым из состава РСФСР в Украинскую ССР.

Ранее председатель движения «Зов Народа» Сергей Зайцев в беседе с 360.ru заявил, что высказывания правнучки Хрущева о России вызывают лишь недоумение и отвращение.

Генпрокуратура РФ Шпионаж
14 декабря 2024, 13:36
Полиция поймала в Москве разыскиваемого Интерполом американского бизнесмена
Global Look Press
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Правоохранители задержали в Москве американца, который находился в международном розыске. Об этом сообщили «Известия».

Источник издания рассказал, что 74-летнего гражданина США задержали в ТиНАО 12 декабря. Мужчина находился в России на законных основаниях. По линии Интерпола его объявили в розыск по делу о мошенничестве.

По данным Telegram-канала Baza , задержанный - беглый бизнесмен из США, занимавшийся торговлей какао. Предпринимателя разыскивают из-за того, что он скрывал часть доходов от налоговой. В отчетах он не сообщил о нескольких миллионах долларов на счетах в банках Швейцарии и Панамы.

В 2016 году бизнесмен сбежал из США, на родине ему грозит до пяти лет заключения и 250 тысяч долларов штрафа. Telegram-канал отметил, что американца уже задерживали в России: в октябре 2019 года - в Москве, а в апреле 2024 года - в Петербурге.

Ранее в Калининградской области задержали гражданина Германии , который пытался устроить диверсию. В Россию мужчина въехал через Польшу.

США Мошенничество Полиция Москва
14 декабря 2024, 12:24
Фигурант дела о некачественных бронежилетах попросил выпустить его из СИЗО
Global Look Press
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Обвиняемый по делу о поставке некачественных бронежилетов для российской армии генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов просил освободить его из СИЗО для участия в спецоперации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на текст решения суда по продлению меры пресечения.

Защита фигуранта просила суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста вместо ограничения свободы в следственном изоляторе. Однако суд отклонил прошение.

По версии следствия, ГК «Пикет» выиграли в тендере на государственный контракт от министерства обороны на поставку средств защиты военным, а затем присвоила денежные средства. В результате армия получила более 20 тысяч бронежилетов ненадлежащего качества.

Ранее в деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны обнаружили нового фигуранта по фамилии Илькевич. Его заподозрили в посредничестве во взяточничестве.

Военные СИЗО

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