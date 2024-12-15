Кондуктор избила ребенка-инвалида в Петербурге, проводится проверка

«В средствах массовой информации сообщается о противоправных действиях кондуктора автобуса в отношении жительницы Московской области и ее малолетней дочери, прибывших в город Санкт-Петербург для прохождения реабилитации ребенком, имеющим инвалидность», - уточнили в Следкоме.

В полицию обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала, что 13 декабря в автобусе № 172 кондуктор оскорбила ее и выбила из рук телефон, когда та пыталась снять на видео, как работница общественного транспорта «кидалась» на ее шестилетнюю дочь-инвалида. При высадке из автобуса девочка упала и ушибла ногу, сообщила «Фонтанка».

В Новосибирске школьники избили одноклассника с ДЦП. Мать пострадавшего рассказала, что дети регулярно издеваются над ее сыном.