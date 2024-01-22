Системные блоки, мониторы и другие комплектующие погрузили в вагон, и 16 декабря он выехал из Омска. Накануне Нового года состав прибыл в пункт назначения, но разгрузку отложили до окончания праздничных каникул. Только после 8 января заметили недостачу - на космодром Восточный привезли гораздо меньше техники, чем отправили. Возбудили уголовное дело, ущерб оценили в 250 тысяч рублей.

Космодром Восточный начали строить в 2012 году. С тех пор правоохранительные органы возбудили десятки уголовных дел - только в 2019 году генпрокуратура сообщила о 160 расследованиях. Президент России Владимир Путин заявил, что недобросовестные участники проекта присвоили сотни миллионов рублей.