«Компенсирует страдания». Задержанный футболист Бугаев потребовал пять миллионов рублей от МВД

«Мой подзащитный подал гражданский иск из-за тех преступных действий недобросовестных сотрудников. Сейчас он находится в СИЗО, соответственно, терпит и моральные страдания, ну и физические тоже, он там болел недавно. Поэтому, безусловно, посчитал необходимым в гражданском порядке взыскивать с этих сотрудников денежные средства, таким образом компенсируя свои страдания», - пояснила она.

Макличенко отметила, что поскольку имена конкретных сотрудников, которые, по мнению спортсмена, допустили нарушения, неизвестны, иск подали к МВД.

«Будем выяснять, кто эти сотрудники, кто за это отвечал, кто за чем там стоял и так далее. Сегодня он отправил иск у себя в СИЗО - надеюсь, что в ближайшее время администрация учреждения тоже его направит по месту, и гражданское дело будет рассмотрено», - добавила адвокат.

«Чистый фальсификат» Она напомнила, что футболист изначально отрицал то, что у него были наркотики.

«Он сразу говорил о том, что у него при себе не было никаких наркотиков, существуют переписки с отцом. Недавно отец, Иван Бугаев, давал показания, пояснил, как дела обстояли на самом деле. Мы это говорили и продолжаем утверждать: все то, что вы видели по этим видеозаписям, - чистейший воды фальсификат, когда просто за минуту до съемки положили в карманы, сказали якобы выдавать, иначе худо будет», - заявила собеседница «360».

По ее словам, у защиты «уже есть на руках документы», но, чтобы «не навредить» Бугаеву, их пока приберегают. Когда все выскажутся, показания зафиксируют и их уже нельзя будет изменить, адвокат предоставит собранные документы «следствию, прессе и общественности» - возможно, удастся даже собрать пресс-конференцию, резюмировала Екатерина Макличенко.

О задержании Алексея Бугаева стало известно еще 1 ноября. Футболиста взяли под арест.