«Коммерсант» узнал о другом генерале в деле экс-командующего 58-й армией Попова

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По информации собеседников издания, другой фигурант погиб в зоне СВО до начала следственных действий.

О том, что Попова отстранили от командования 58-й армией, стало известно в июле прошлого года, когда член думского по обороне Андрей Гурулев опубликовал в своем Telegram-канале аудиосообщение генерала, напомнило РИА «Новости».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак после заявил, что это было обращение для закрытого чата командиров и бойцов 58-й армии, а депутатам не следовало устраивать политическое шоу.

Несколькими днями ранее 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерала по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, он причастен к хищению свыше 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных Военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гумпомощи в 2023 году.