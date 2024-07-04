Комбрига ВДВ Городилова отправили в СИЗО

Подозреваемый пробудет под арестом до 19 августа. Городилову вменяют мошенничество в особо крупном размере. Свою вину он не признал. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

О задержании комбрига ВДВ сотрудниками ФСБ стало известно накануне. Подпавшего под санкции США полковника задержали в Рязани , после чего доставили в Москву.

Ранее в Москве арестовали экс-командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова. Он стал фигурантом дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере Его подозревают в хищении объектов металлопроката более чем на 130 миллионов рублей.