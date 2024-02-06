Коломенский суд вынес приговор по делу о незаконном обороте 643 килограммов наркотиков

Семилетнюю девочку попытались похитить во дворе в Стерлитамаке. Следователи и сотрудники полиции установили подозреваемого — это 18-летний местный житель, сообщила пресс-служба СК России по Республике Башкортостан.

Семилетнюю девочку попытались похитить во дворе в Стерлитамаке. Следователи и сотрудники полиции установили подозреваемого - это 18-летний местный житель, сообщила пресс-служба СК России по Республике Башкортостан.

Камеры зафиксировали, что 5 февраля незнакомец схватил девочку за руку возле подъезда и попытался увести в неизвестном направлении. За нее вступился 11-летний брат - он быстро вырвал школьницу у злоумышленника. Тот сразу же скрылся, а дети забежали домой.

В беседе с «360» мать первоклассницы рассказала, что лицо несостоявшегося похитителя закрывала балаклава. По ее словам, преступник появился во дворе впервые. Женщина добавила, что рядом с домом находится опорный пункт полиции, но мужчину это не отпугнуло.

СК возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и допросили очевидцев.