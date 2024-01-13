Коллекцию сочинений Пушкина украли из московской квартиры физика-ядерщика Чубукова

По данным издания, в общей сложности исчезло 25 книг. Самым дорогим пропавшем экземпляром стал роман «Евгений Онегин». Его издали еще при жизни поэта. Рыночная стоимость реликвии начинается от 370 тысяч рублей.

Mash уточнил, что пропажу заметили дочки Чубукова. Они предполагают, что коллекцию могла украсть девушка отца, с которой он прожил до смерти. Родственники обратились в полицию, началась проверка.

В Москве юрист-ученый Российской академии наук также попался на уловку мошенников и лишился больше шести с половиной миллиона рублей. Он занимался разработкой системы борьбы с нарушением банковской тайны.