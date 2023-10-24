Количество совершенных мигрантами преступлений выросло на треть

В текущем году правоохранительные органы расследовали больше 31 тысячи правонарушений в миграционной сфере. В целом следователи отметили рост количества таких преступлений. Число преступных деяний, совершенных «нелегалами» увеличилось почти на треть. На 21% выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений мигрантов.

Больше всего преступлений мигрантами совершается в Москве и Подмосковье (свыше 10 тысяч), а также в Санкт-Петербурге (более двух тысяч).

«Приезжие граждане активно участвуют в незаконном обороте наркотиков, такие деяния составляют четверть в общем массиве их преступности», - сообщил Бастрыкин.

Отдельная проблема - нападение на детей и подростков со стороны приезжих в общественных местах и учебных заведениях. При этом правонарушители-мигранты часто чувствуют свою безнаказанность, рассчитывая на помощь диаспоры.

«Все это создает социальную напряженность, приводит к эскалации негативных настроений в обществе», - заключил глава СК.

Ранее стало известно, что в Москве завершили расследование против банды из Средней Азии. Шесть мигрантов в составе организованной группы в течение трех лет совершали грабежи и хулиганские действия.