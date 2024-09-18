Количество пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries увеличилось до семи

Он уточнил, что задержали уже девятерых участников конфликта.

Ранее сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук заявил , что на него попытались напасть. По словам бизнесмена, он приехал в офис на переговоры по остановке строительства складов, но на него напали охранники и неизвестные люди. После этого началась стрельба.

В свою очередь, пресс-служба Wildberries сообщила , что Бакальчук пытался незаконно проникнуть в офис вместе с собственной охраной, поэтому правоохранительным органам пришлось принять меры.

В конце июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил , что к нему приехал Бакальчук и попросил о помощи. Бизнесмен рассказал, что компанию пытаются захватить рейдеры, которые оградили его от жены.

Сама Татьяна Бакальчук позже заявила, что подает на развод с мужем , а изменения в фирме, в частности объединение с компанией Russ, с ним согласовывали.