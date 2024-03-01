Кокаин на 165 млн рублей нашли в бананах в Большом порту Санкт-Петербурга
Крупную партию кокаина общим весом 11 килограмм на 165 миллионов рублей обнаружили в коробке с бананами в Большом порту Санкт-Петербурга. Контрабанду выявили сотрудники Балтийской таможни, сообщили в пресс-службе ФТС.
Наркотики выявили во время контроля контейнера, прибывшего из Антверпена. Брикеты со спрессованным белым порошком были в коробке с бананами.
Вещество отправили на экспертизу, специалисты подтвердили, что это кокаин. По факту случившегося возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Все обстоятельства преступления устанавливаются.
В начале февраля в УФСБ по Петербургу и Ленобласти сообщили о пресечении контрабандного канала поставки кокаина из Латинской Америки.
Причастных к этому преступников задержали, изъяв у них свыше 641 килограмма кокаина общей стоимостью более двух миллиардов рублей.