Кокаин на 165 млн рублей нашли в бананах в Большом порту Санкт-Петербурга

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Наркотики выявили во время контроля контейнера, прибывшего из Антверпена. Брикеты со спрессованным белым порошком были в коробке с бананами.

Вещество отправили на экспертизу, специалисты подтвердили, что это кокаин. По факту случившегося возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

В начале февраля в УФСБ по Петербургу и Ленобласти сообщили о пресечении контрабандного канала поставки кокаина из Латинской Америки.

Причастных к этому преступников задержали, изъяв у них свыше 641 килограмма кокаина общей стоимостью более двух миллиардов рублей.