02 января 2025, 12:44

Клуб Number One с танцовщиками-трансгендерами накрыли в Якутске

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Административная комиссия Якутска обратилась в полицию с просьбой проверить деятельность китайского клуба Number One, в котором проходили вечеринки с участие трансперсон*, приглашенных из Таиланда. Об этом комиссия сообщила в своем Telegram-канале.

В мэрии Якутска заявили, что деятельность клуба пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию и смену пола.

Полиция задержала персонал клуба, в том числе исполнительного директора, сообщение о нарушении направили в прокуратуру.

Незадолго до этого в местном Telegram-канале «Пряная Якутия» появились фотографии с вечеринки, проходившей в Number One.

Авторы публикации отметили, что в клубе «по ночам происходит разврат и растление мужского населения <…>, на подиуме танцевали обнаженные мужчины с „мужчинами“».

В начале декабря силовики устроили проверки в московских ночных клубах Sisters и Bizarre. Полиция обнаружила наркотики и инвентарь для БДСМ.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

Якутия Таиланд Мужчины Полиция
02 января 2025, 13:47
Московский пенсионер отдал мошенникам почти 90 миллионов рублей
РИА «Новости»
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Телефонные мошенники в Москве похитили у пенсионера более 87 миллионов рублей меньше чем за два месяца. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что аферисты работали по привычной схеме. Сначала под предлогом проверки персональных данных позвонили мужчине, представившись сотрудниками Пенсионного фонда, и смогли получить код доступа к личному кабинету «Госуслуг» из смс.

После этого с потерпевшим связались лжесотрудница портала, которая «предупредила» о необходимости защиты персональных данных после взлома личного кабинета. Незнакомка в ходе разговора якобы составила заявление в ФСБ от имени пенсионера.

Затем с пенсионером связались «правоохранители» и убедили жертву перевести более 80 миллионов рублей на «безопасный счет», а также выманили еще пять миллионов наличными для более быстрой «переактивации счета». Когда пенсионер понял обман, злоумышленники удалили все переписки с ним в мессенджере.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества через приложения ЖКХ.

Прокуратура РФ Пенсионеры Мошенничество
02 января 2025, 11:55
Замглавы Военно-медицинской академии обвинили в крупной взятке
РИА «Новости»
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Заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Минобороны Павла Вешкина обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Вешкина обвинили в рамках расследования уголовного дела, связанного с получением взяток от представителей ООО «СЛ Фарма». Его арестовали год назад, в январе 2024 года.

По версии следствия, замглавы Военно-медицинской академии причастен к хищению десятков миллионов рублей, которые выделяли в пандемию на закупку аппаратов ИВЛ и прочего медицинского оборудования.

Ранее в Подмосковье по делу о взяточничестве задержали главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова. По предварительным данным, несколько лет он получал деньги от сотрудников клиники , обещая им покровительство.

Уголовное дело Коррупция
01 января 2025, 23:55
Травлей школьника в Челябинской области заинтересовался Следком
РИА «Новости»
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Мать школьника в Челябинской области пожаловалась на травлю в адрес ее сына и других учащихся. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщила пресс-служба.

По словам женщины, старшеклассники с сентября 2024 года систематически издевались над ее сыном. Кроме него от действий хулиганов пострадали еще несколько человек. Родители обратились к руководству школы и в компетентные органы, но проблема осталась нерешенной.

После того, как о травле рассказали местные СМИ, Следственное управление СКР по Челябинской области устроило процессуальную проверку. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.

Конфликт между школьниками произошел в поселке Еткуль в конце ноября за пределами школы, сообщил сайт 74.ru. Семиклассник получил травму головы. Участников драки поставили на внутришкольный учет, зачинщика - на учет в ПДН.

В России могут принять закон о профилактике травли, сообщила «Вечерняя Москва». Госдума рассмотрит его в начале 2025 года.

Уголовное дело Челябинская область Школы Школьники Следственный комитет России Буллинг
01 января 2025, 19:59
«Пытался задавить как можно больше людей». Главное о теракте в Новом Орлеане
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В Новом Орлеане в новогоднюю неизвестный на внедорожнике протаранил толпу людей, собравшихся около ночных клубов на улице Бурбон-стрит во французском квартале. По последним данным, жертвами наезда стали 12 человек, еще 35 получили травмы. ФБР трактовало случившееся как теракт. 360.ru собрал все, что известно к этому часу.

После наезда на толпу преступник намеревался скрыться на автомобиле. Он достал автоматическую винтовку и стал стрелять в полицейских, которые пытались его остановить. В результате ранения получили двое правоохранителей. Водитель погиб под ответным огнем, заявили в ФБР.

«Подозреваемый вступил в противостояние с правоохранительными органами. Он мертв. ФБР работает с партнерами для того, чтобы изучить все детали теракта», - говорится в заявлении ведомства, которое передал телеканал NBC News.

На машине погибшего, по данным Must Read Alaska , виднелся «черный флаг с белыми буквами». Известно, что в момент наезда на пешеходов он был трезв. На нем была военная форма. ФБР проверяет террориста на предмет связи с «Исламским государством»*.

Как выяснил Fox News , два дня назад мужчина, совершивший теракт, пересек границу США и Мексики в штате Техас. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп связал случившееся с проблемой незаконной иммиграции.

«Прибывающие преступники намного хуже преступников, которые есть у нас в стране», - написал он в соцсети Truth Social.

«Это было очень преднамеренное поведение. Этот человек пытался задавить как можно больше людей», - сказала руководитель полицейского управления Нового Орлеана Энн Киркпатрик.

Мэр города Латойя Кантрелл назвала случившееся терактом.

«Мы знаем, что Новый Орлеан пострадал от террористической атаки», - заявила она.

По официальным данным в результате теракта в Новом Орлеане погибли 12 пешеходов. Еще 31 человек, включая двух полицейских, числится пострадавшим. Людей в состоянии различной степени тяжести госпитализировали в пять больниц города.

Россиян среди них нет.

Жертв могло быть намного больше - на месте происшествия ФБР обнаружило несколько самодельных взрывных устройств.

Жителей Бурбон-стрит попросили срочно покинуть территорию на время работы саперов. Пока неизвестно, связана ли эта находка с терактом, однако не силовики не исключили, что у водителя пикапа могли быть сообщники.

Действующий президент США Джо Байден вышел на связь с мэром Нового Орлеана Латойей Кантрелл. Он пообещал городу «полную федеральную поддержку», сообщило NBC News.

*Запрещенная в России террористическая организация.

В Федеральном бюро расследований США сперва озвучили иную позицию.

Жертвы теракта «ФБР пока не классифицирует произошедшее как террористический акт», - процитировал канал Fox News представителя спецслужб Алету Дункан.

При этом она подчеркнула, что на месте наезда нашли самодельные взрывные устройства, но их назначение пока неизвестно.

Час спустя служба сменила риторику. ФБР признала случившееся терактом. Перед Новым годом в Новом Орлеане были усилены меры безопасности, напомнил CNN , но предотвратить преступление это не помогло.

Проехал три квартала по прохожим Опрошенные журналистами телеканала ABC News свидетели наезда заявили, что водитель даже не пытался остановиться и целенаправленно направлял машину в стоящие на тротуарах толпы людей. После это подтвердят представители полиции.

Что известно о водителе

США ФБР Преступления Джо Байден

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