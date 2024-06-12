12 июня 2024, 22:06

Клинику Хайдарова заподозрили в подделке диагноза умершего пациента

РИА «Новости»
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Вдова скончавшегося продюсера Петра Гаврилова, который делал операцию в клинике пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова, заподозрила врачей медучреждения в фальсификации диагноза бывшего мужа. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным экс-жены пострадавшего, в день смерти Гаврилова бариатрический хирург Илья Елагин обсуждал с Хайдаровым и его супругой возможность убрать из диагноза умершего слово «сепсис».

Гаврилов скончался спустя 10 дней после того, как Елагин сделал ему операцию по резекции желудка, даже несмотря на повторно проведенное хирургическое вмешательство.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Москвы приостановил деятельность клиники IQ Plastique, а в мае Хайдарова отправили под домашний арест.

Суд Скандалы Врачи Аресты Пластические операции
12 июня 2024, 18:29
Стала известна личность второго фигуранта дела о педофилии против директора ЧЭМК
Freepik
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Вторым фигурантом уголовного дела, возбужденного против генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, стала Дарья Ф., рассказали РБК в пресс-службе Челябинского районного центрального суда. По данным Ura.ru, она предоставляла Ходоровскому подростков для интимных утех, а затем дала против него показания.

В издании отметили, что на суде женщина плакала и просила не разлучать ее с маленьким сыном.

Ранее стало известно, что в деле есть второй фигурант и его арестовали.

Павла Ходоровского заподозрили в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По данным СМИ, он якобы развлекался с подростками за деньги. Семидесятидвухлетнего топ-менеджера задержали 11 июня и на следующий день также арестовали сроком на два месяца.

Решение принял Центральный районный суд Челябинска на закрытом заседании.

Вторым фигурантом уголовного дела, возбужденного против генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, стала Дарья Ф., рассказали РБК в пресс-службе Челябинского районного центрального суда. По данным Ura.ru , она предоставляла Ходоровскому подростков для интимных утех, а затем дала против него показания.

Уголовное дело Суд Преступления Челябинск
12 июня 2024, 15:46
Появилось видео с арестованным за педофилию директором Челябинского комбината
Телеканал «360»
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Гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината арестовали, мужчину подозревают в растлении несовершеннолетних. Видеозапись с ним у здания суда появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что правоохранители отводят директора ЧЭМК в автозак. Мужчина прикрывает лицо курткой и не отвечает на вопросы журналистов.

Пресс-служба Следственного комитета по региону подтвердила, что директора предприятия обвиняют в педофилии. По факту преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних возбудили уголовное дело.

Помимо 72-летнего генерального директора, фигурантом дела стала его спутница , которая знакомила мужчину с девушками. По данным РЕН ТВ , ее тоже арестовали.

Ранее житель Ленобласти растлил 12- летнюю девочку на детской площадке в поселке Мыза-Ивановка. Преступление он совершил 1 июня - в День защиты детей. Мать пострадавшей обратилась в полицию, по подозрению в растлении правоохранители задержали 35-летнего местного жителя. В отношении него возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Преступления Педофилы Челябинск Полиция
12 июня 2024, 13:28
Суд арестовал второго обвиняемого по делу о педофилии против директора ЧЭМК
РИА «Новости»
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Суд арестовал еще одного обвиняемого по уголовному делу о педофилии, под которое попал 72-летний генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на данные управления СК по Ростовской области.

По данным издания, второй фигурант - спутница гендиректора, которая якобы поставляла ему девушек.

Ранее Центральный районный суд Челябинска по итогам закрытого заседания вынес постановление об аресте Ходоровского на два месяца - до 10 августа. Топ-менеджера заподозрили в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. СМИ со ссылкой на источники писали, что Павел Ходоровский за деньги якобы вступал в связь с подростками 14-15 лет, и сутенер дал против него показания.

Ходоровского задержали накануне, 11 июня.

Уголовное дело Суд Челябинская область Педофилы
12 июня 2024, 11:21
Директора Челябинского электрометаллургического комбината арестовали по делу о педофилии
РИА «Новости»
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Гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского арестовали по уголовному делу о педофилии. Об этом РБК сообщили в Следственном комитете.

«В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что директора комбината задержали, решается вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения.

Ходоровскому 72 года. На ЧЭМК он работает десятилетиями - с 1991 года был помощником гендиректора по внешнеэкономической деятельности, с 1996-го - коммерческим директором завода, а должность генерального директора занял в 2001 году.

О том, как оградить детей от педофилов, 360.ru писал еще два года назад.

Уголовное дело Педофилы Аресты Заводы

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