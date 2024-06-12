Клинику Хайдарова заподозрили в подделке диагноза умершего пациента

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По данным экс-жены пострадавшего, в день смерти Гаврилова бариатрический хирург Илья Елагин обсуждал с Хайдаровым и его супругой возможность убрать из диагноза умершего слово «сепсис».

Гаврилов скончался спустя 10 дней после того, как Елагин сделал ему операцию по резекции желудка, даже несмотря на повторно проведенное хирургическое вмешательство.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Москвы приостановил деятельность клиники IQ Plastique, а в мае Хайдарова отправили под домашний арест.