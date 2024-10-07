07 октября 2024, 23:47

Классический мистер Рипли. За что арестовали блогера Тринадцатого

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В Ставропольском крае арестовали военного блогера Егора Гузенко. Еще не так давно о человеке под псевдонимом Тринадцатый мало кто знал, но оказалось, что вопросов к нему много не только у правоохранителей, но и у коллег по цеху. Военный журналист и сопредседатель АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова на стриме с ведущей 360.ru Региной Ореховой рассказала о собственном расследовании в отношении блогера.

«Ситуация мутная. <…> Причем тянется с прошлого года. Я тоже не знала, кто такой Тринадцатый, пока он не стал поливать всю нашу армию», - пояснила она.

В 2022 году, по словам Кашеваровой, Гузенко, будучи в федеральном розыске, якобы принимал участие в боевых действиях, набирал подписчиков и потом начал устраивать так называемые срочносборы.

У Гузенко, поделилась собеседница 360.ru, была продумана определенная схема: деньги он собирал на одну карту, с которой переводил все поступления на другую - туда, где проверять бы движение средств не стали. И уже с нее оплачивал личные покупки и снимал необходимые суммы.

«Просто жуткий человек. <…> Вся жизнь - какой-то кошмар. <…> Мы нашли, где он прятался - на Каховской ГЭС», - рассказала журналистка.

Собеседница 360.ru обратила внимание на записанные Тринадцатым ролики, где фигурировала символика ЧВК «Вагнер». Никакого отношения к «музыкантам», подчеркнула она, Гузенко не имеет. Это подтвердили результаты сделанных журналисткой запросов во все подразделения ЧВК.

«Мне в отделе кадров сказали, что такой человек никогда у них не числился. У него нет никакого жетона. <…> Что можно по нему сказать? Классический мистер Рипли, выдает себя не за того, кем является на самом деле», - выразила уверенность Кашеварова.

Найти доказательства того, что Тринадцатый нечист на руку, заметила сопредседатель АНО «Женский фронт», ей оказалось не слишком сложно. Помогло в том числе умение работать с большим объемом данных.

Тринадцатый даже успел оговорить свою жену: уверял, будто бы она хочет получить за гибель Гузенко пять миллионов. Сам по себе факт такой выплаты Кашеварова назвала невозможным, еще раз подчеркнув, что у блогера не было контрактов ни с Минобороны, ни с какими-либо организациями.

«Он нигде не числился, нигде не воевал», - заключила она.

Подробное расследование о деятельности Тринадцатого Анастасия Кашеварова опубликовала в своем Telegram-канале.

Уголовное дело Военные Блогеры Армия Деньги
07 октября 2024, 20:43
Жителей Дагестана задержали за экстремизм
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Силовики задержали трех жителей Дагестана по подозрению в создании ячейки международного экстремистского объединения, вербовку последователей и антироссийскую деятельность. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Полиция, ФСБ и Росгвардия провела операцию на территории Дагестана и Санкт-Петербурга. Силовики задержали трех фигурантов уголовного дела, возбужденного по статье 282.2 УК России «Организация деятельности экстремисткой организации», и изъяли у них большое количество запрещенной религиозной литературы.

По версии следствия, подозреваемые создали ячейку экстремистского сообщества. С 2018 по 2023 год они вели антироссийскую и антиконституционную деятельность, пропагандировали на Северном Кавказе запрещенную идеологию и склоняли жителей примкнуть к ним.

В других регионах России сотрудники ФСБ схватили 39 человек за склонение подростков к насилию. Задержанным от 14 до 35 лет.

Уголовное дело Дагестан Терроризм МВД РФ ФСБ
07 октября 2024, 15:34
Россиянин зарезал знакомую в салоне сотовой связи
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Житель Саратова жестоко расправился со своей знакомой, которая работала в салоне сотовой связи. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Саратовской области.

В ходе ссоры мужчина нанес 27-летней девушке множественные удары ножом, она скончалась. В распоряжении 360.ru оказалось полное видео произошедшего.

Оперативники задержали подозреваемого, против него завели дело по статье «Убийство», максимальная санкция по которой предусматривает 15 лет лишения свободы.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», предполагаемым убийцей оказался 35-летний участник СВО. Он пришел к девушке, обнял ее и потом напал с ножом, у погибшей остался семилетний ребенок.

В 2021 году подозреваемого приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство жены, а в 2012-м он проходил по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Ранее в Санкт-Петербурге местный житель вонзил нож в сердце возлюбленной и спрятал труп в бочке.

Саратов Убийства Следственный комитет России
07 октября 2024, 12:52
Приговор иностранцу за финансирование террористов из Сирии вынесли в России
РИА «Новости»
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Суд в Якутии приговорил 23-летнего уроженца Центральной Азии к девяти годам лишения свободы по делу о финансировании сирийских террористов. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Мужчину признали виновным по статье «Содействие террористической деятельности». Его оправили отбывать наказание в стенах колонии строгого режима.

По данным ФСБ, под влиянием соотечественника фигурант стал приверженцем радикальных исламистов. В одном из мессенджеров он поддерживал контакт с представителями запрещенной в России террористической организации и отправлял им денежные средства.

Директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что радикальные элементы среди мигрантов в России стали благоприятной вербовочной средой для иностранных спецслужб и террористических организаций. По его словам, ведомство уже достигло результатов в противодействии этой деятельности.

Суд Терроризм ФСБ
07 октября 2024, 09:00
Блиновская заболела в СИЗО
РИА «Новости»
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Известный блогер Елена Блиновская заболела в СИЗО. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, во время перевозки подсудимой в Московской городской суд для рассмотрения жалобы на продление ареста на имущество у женщины поднялась температура и заболело горло.

Лечиться «королеве марафонов» пришлось доступными в изоляторе средствами.

В настоящее время идут переговоры о продаже автомобильного парка семьи Блиновских, отметил собеседник Shot. В него входят Jeep Wrangler, Bentley Continental, Lamborghini Urus, Mitsubishi Outlander, мотоцикл Harley Davidson, гидроцикл, моторная лодка и снегоболотоход.

На это имущество сейчас наложен арест. Сумма выручки после продажи может составить до 90 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что юристы Блиновской погасили долг блогера по НДФЛ на 320 миллионов рублей. Общая сумма задолженности женщины перед налоговой составляет 1,15 миллиарда рублей.

Блогеры Задержание блогера Елены Блиновской Елена Блиновская

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