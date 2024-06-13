Китайская компания осталась без купленной в России меди за 20 миллионов долларов
Китайский конгломерат Wuchan Zhongda Group начал расследование пропажи двух тонн заказанной в России партии рафинированной меди. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Сумма сделки составила 20 миллионов долларов. Однако груз вместо точки назначения прибыл в Турцию. Причем вместо меди там оказался гранит.
Ранее стало известно, что в Турции участились случаи мошенничества при открытии счетов в банках. Злоумышленники предлагали россиянам оказать помощь в этом вопросе через соцсети, но в конечном счете присваивали деньги своих жертв.