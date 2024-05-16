Китаянка на таможне в Благовещенске спрятала под юбкой 6 кг заготовок из бивней мамонта

Женщина привлекла внимание тем, что сильно нервничала на досмотре. Оказалось, китаянка приклеила скотчем к ногам 537 брусков цвета слоновой кости общим весом шесть килограммов и прикрыла их длинной юбкой. Экспертиза показала, что она пыталась провезти через таможню заготовки для поделок из бивней мамонта.

Возбудили административное дело по части второй статьи 16.1 КоАП России «Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников». Женщина заявила, что собиралась вырезать из бивней фигурки на продажу. Она не подала декларацию, не получила разрешение Минкультуры и Росприроднадзора. Пресс-служба таможни сообщила, что нарушительнице грозит конфискация и штраф на сумму до трехкратной стоимости брусков.

В марте таможенники остановили россиянку, которая хотела вывезти в Китай книгу, включенную в Федеральный список экстремистских материалов. В ней содержались фрагменты дневников Пауля Йозефа Геббельса.