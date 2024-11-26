26 ноября 2024, 18:53

«Кинопоиск» оштрафовали на три миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на три миллиона рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Приговор можно будет обжаловать в вышестоящей инстанции в течение 10 дней. О каком именно фильме идет речь, не сообщается.

В сентябре «Кинопоиск» получил штраф в семь миллионов рублей за пропаганду педофилии. Приговор суда был вызван показом фильма Гаспара Ноэ «Любовь», в котором главный герой занимается сексом с 16-летней соседкой.

*ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Штрафы Приговоры Фильмы ЛГБТ Россия
26 ноября 2024, 13:52
В смерти погибшей от укусов свиней девушки нашли криминальный след
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К смерти 17-летней девушки в поселке Ушанка в Красноярском крае может иметь отношение один из местных жителей. Об этом сообщили в региональном СК.

«К гибели девушки может быть причастен житель деревни Ушканка Ужурского района, проживающий по соседству, причинивший девушке телесные повреждения, в результате чего она потеряла сознание», - заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что сейчас подозреваемый находится в следственном отделе.

Речь идет о девушке, которую нашли мертвой в свинарнике. Она истекла кровью после множественных укусов свиней. До этого следователи выдвинули версию о несчастном случае. Погибшая зашла в постройку, где содержались животные, чтобы накормить их. Внутри находились свиньи и быки. Один из быков мог ударить хозяйку рогом по голове, из-за чего та упала и потеряла сознание. После этого на девушку напали свиньи.

Уголовное дело Убийства Животные Следственный комитет России Красноярский край
26 ноября 2024, 10:34
Пострадавший при теракте в «Крокусе» потребовал 1 млн от организаторов концерта «Пикника»
РИА «Новости»
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Пострадавший при нападении террористов в «Крокусе» подал иск в Хорошевский суд к организатору концерта группы «Пикник». Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По мнению истца, ответчик «не обеспечил должный уровень охраны мероприятия». Пострадавший потребовал взыскать с него один миллион рублей за моральный вред, уточнило издание.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста четырем фигурантам дела о теракте. Речь идет об Алишере Касимове*, Исроиле, Диловаре и Аминчоне Исломовых*.

Последние трое - родственники. По неуточненным данным, первый владел машиной Renault Symbol, на которой террористы уехали с места преступления.

Теракт в «. Нападавшие ворвались в „Крокус“ перед выступлением „Пикника“ и открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар.

* Внесены в реестр террористов и экстремистов.

Суд Преступления Концерты Аресты Теракт в «Крокусе»
26 ноября 2024, 10:02
Виновные во взрыве дома в Новосибирске лжегазовщики получили по 10 лет тюрьмы
РИА «Новости»
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Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор лжегазовщикам по делу о взрыве в доме в феврале 2023 года, жертвами которого стали 15 человек. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Суд назначил 10 лет и 3 месяца Евгению Кавуну, А Ирине Урбах ровно 10 лет лишения свободы», - рассказал корреспондент издания.

Фигуранты будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Как отметил «Коммерсант» , судья поддержали версию следователей, согласно которой Кавун и Урбах притворялись сотрудниками газосервисной компании и заменяли оборудования в квартирах дома, не имея необходимых для этого навыков.

Из-за их махинаций разгерметизировался шланг в одной из квартир, после чего начал «травиться» пропан, что спровоцировало взрыв. В результате ЧП погибли 15 человек , среди них двухлетний ребенок. Еще 11 жильцов пострадали.

Суд Взрывы Тюрьмы Приговоры Квартиры
25 ноября 2024, 11:40
Более десятка матерей из Брянской области продали отцовство мигрантам за круглую сумму
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Как минимум 11 женщин подозревают в продаже отцовства иностранцам в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Если мигранты юридически становились отцами для российских детей, то получали право на гражданство РФ. По данным журналистов, практически все подозреваемые жили в Новозыбковском районе. Некоторые из них были знакомы между собой.

Полицейские узнали о схеме с помощью рейда «по отработке лиц цыганской народности». Правоохранители обратили внимание на документы одной из женщин, а потом проверили бумаги остальных ее родственников и близких.

По версии следователей, матери продали отцовство сразу на нескольких своих наследников. Особенно отличилась 27-летняя Маргарита, отцами ее пятерых детей стали четыре китайца и один таджик. На допросе женщины признались, что оформление отцовства для мигранта стоило примерно 30000 рублей.

Теперь против подозреваемых могут возбудить уголовное дело по «организация незаконной миграции».

Ранее крупный канал нелегальной миграции перекрыли в Санкт-Петербурге. По данным правоохранителей, злоумышленники открыли незаконный бизнес около миграционного центра. Они оказывали платные услуги по оформлению фиктивной регистрации иностранцев по месту пребывания.

Уголовное дело Мигранты Женщины Брянская область

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