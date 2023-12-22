Киллера Калашникова приговорили к 19 годам колонии строго режима

Калашникова признали виновным в создании банды, убийстве, приготовлении к убийству, а также в незаконном обороте оружия.

Следствие и суд устнановили, что Калашников организовал ОПГ в Подмосковье осенью 2009 года. Для участия в банде он привлек четырех своих знакомых. Вооруженная группа под его началом действовала до весны 2010 года.

Всех членов банды Калашникова задержали, когда они планировали совершить убийство жителя Балашихи. Этот заказ бандиты получили от криминального авторитета по прозвищу Ясный в декабре 2009 года.

Последний ранее заказывал Калашникова убийство предпринимателя, поживающего в поселке Новый Милет. После успешного выполнения заказал жителя Балашихи, пообещав киллерам вознаграждение в 900 тысяч рублей.

Заказчик убийства в ближайшее время скоро тоже предстанет перед судом, соучастники Калашникова также получили длительные сроки.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд приговорил Максима Якубова, признанного виновным в убийстве своей годовалой дочери и ее матери. Мужчину осудили к 19,5 года в исправительной колонии строгого режима.

Московский областной суд огласил приговор по делу о заказных убийствах, осудив лидера преступной группировки Владимира Калашникова к 19 годам колонии строго режима. Об этом сообщила «Комсомольской правде» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.