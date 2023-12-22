22 декабря 2023, 21:26

Киллера Калашникова приговорили к 19 годам колонии строго режима

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Московский областной суд огласил приговор по делу о заказных убийствах, осудив лидера преступной группировки Владимира Калашникова к 19 годам колонии строго режима. Об этом сообщила«Комсомольской правде» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Калашникова признали виновным в создании банды, убийстве, приготовлении к убийству, а также в незаконном обороте оружия.

Следствие и суд устнановили, что Калашников организовал ОПГ в Подмосковье осенью 2009 года. Для участия в банде он привлек четырех своих знакомых. Вооруженная группа под его началом действовала до весны 2010 года.

Всех членов банды Калашникова задержали, когда они планировали совершить убийство жителя Балашихи. Этот заказ бандиты получили от криминального авторитета по прозвищу Ясный в декабре 2009 года.

Последний ранее заказывал Калашникова убийство предпринимателя, поживающего в поселке Новый Милет. После успешного выполнения заказал жителя Балашихи, пообещав киллерам вознаграждение в 900 тысяч рублей.

Заказчик убийства в ближайшее время скоро тоже предстанет перед судом, соучастники Калашникова также получили длительные сроки.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд приговорил Максима Якубова, признанного виновным в убийстве своей годовалой дочери и ее матери. Мужчину осудили к 19,5 года в исправительной колонии строгого режима.

Московский областной суд огласил приговор по делу о заказных убийствах, осудив лидера преступной группировки Владимира Калашникова к 19 годам колонии строго режима. Об этом сообщила «Комсомольской правде» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Убийства Суд Преступления Тюрьмы Москва 2023
22 декабря 2023, 19:39
ДТП с ЗРК «Панцирь-С» обошлось военному в 14 миллионов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Военнослужащему, из-за которого ЗРК «Панцирь-С» получил повреждения при проезде под мостом, придется выплатить штраф в размере 14 миллионов рублей. Вердикт вынес Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В инстанции уточнили, что сумма взыскания от военного суда составила 50 тысяч рублей штрафа. Кроме того, удовлетворили и гражданский иск от Минобороны. Ведомство потребовало возместить имущественный ущерб.

«Военный суд <…> удовлетворил [иск] полностью и взыскал с фигуранта 13 981 014 рублей 96 копеек», - подчеркнули в пресс-службе.

В июле зенитная ракетно-артиллерийская батарея врезалась в пролет железнодорожного моста, когда ехала по Пулковскому шоссе. ДТП произошло, потому что командир не перевел автономный оптический пост (АОП) из боевого положения в походное.

При вынесении приговора военному в суде приняли во внимание смягчающие обстоятельства - участие подсудимого в СВО и его службу в составе контингента ООН в Африке. Кроме того, на иждивении у мужчины находятся маленький ребенок и мать-инвалид.

Военный свою вину признал и раскаялся.

Штрафы Суд ДТП
22 декабря 2023, 18:40
Посетитель ночного клуба в Москве украл смартфон за 150 тысяч рублей
Читайте нас в: Google Новости
Столичные полицейские задержали мужчину за кражу мобильного телефона в одном из ночных клубов на Рочдельской улице в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МВД.

Под подозрение попал временно проживающий в столице приезжий мужчина. По данным оперативников, злоумышленник заметил оставленный без присмотра гаджет на диванчике у гардероба. Он осмотрелся, убедившись, что рядом нет владельца, аккуратно поместил устройство за 150 тысяч рублей в карман брюк и скрылся с места преступления.

Украденный смартфон изъяли у злоумышленника и вскоре вернут владелице. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о краже.

Ранее в столице задержали еще одного приезжего, подозреваемого в краже телефона в метро. Он воспользовался тем, что владелец гаджета заснул в вагоне поезда на Сокольнической линии. Грабителя удалось найти в одном из хостелов.

Кражи Москва 2023
22 декабря 2023, 18:16
Двое сотрудников миграционного управления МВД в Москве попались на взятках
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве возбудили уголовное дело против двух работников столичного управления по вопросам миграции ГУ МВД России. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета.

Во время расследования выяснилось, что руководитель и инспектор подразделения, ответственные за борьбу с нелегальной трудовой деятельностью получили взятки от представителей бизнеса. За это они должны были закрыть глаза на обнаруженные нарушения миграционного законодательства на строительных объектах.

Преступление раскрыли благодаря совместной деятельности столичных следователей и службы собственной безопасности московского главка МВД. Обоим подозреваемым предъявили обвинение, начались следственные процедуры.

«В настоящее время следователями столичного СК совместно с оперативными службами проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств», - добавили в ведомстве.

Ранее в столице по подозрению в организации незаконной миграции задержали двух иностранцев. Предположительно, они делали и продавали приезжим фальшивые документы.

Мигранты Следственный комитет России Москва 2023
22 декабря 2023, 14:40
Помилованный бизнесмен вернулся в Санкт-Петербург и заказал новое убийство
Читайте нас в: Google Новости
В Санкт-Петербурге задержали бывшего бизнесмена за подготовку заказного убийства в Турции. Видео допроса показало ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Мужчина хотел отомстить знакомому, который находился в Турции, и разработал план его убийства. Он предложил товарищу 1971 года рождения стать киллером.

«Обозначил конкретные условия, его не описывал - адрес не давал, фамилии не давал, имен не давал. Просто обозначил, что есть потребность в совершении его убийства», - сказал он следователям.

Но все пошло не по плану. Знакомый отказался и обратился в полицию. Бывшего бизнесмена задержали и предъявили обвинение по статьям 30, 33 и 105 УК России «Организация приготовления к убийству по найму».

Следком выяснил, что это не первое его преступление. В 2021 году мужчину приговорили к 23 годам тюрьмы. В 2005-м он организовал убийство бывшего компаньона с женой и двумя детьми, а в 2018-м готовил убийство дочери сестры своей бывшей жены, но не успел его совершить. Мужчина вышел на свободу в начале 2023 года после того, как в составе частной военной компании провел полгода в зоне спецоперации.

К 19,5 года колонии строгого режима в Санкт-Петербурге приговорили Максима Якубова. Он убил годовалую дочь , а через полгода задушил ее мать.

Санкт-Петербург Убийства МВД РФ Полиция

Новости по теме