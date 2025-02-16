Киллер пытался убить экс-замначальника ОВД в Ингушетии
Киллер пытался убить экс-замначальника городского отдела внутренних дел (ГОВД) Карабулака. Стрельба произошла рядом с рестораном, сообщили «Известия».
Покушение произошло в городе Сунжа. Преступник выбежал из автомобиля и открыл огонь по одному из проходящих мужчин. После этого он скрылся с места происшествия.
Экс-замначальника ГОВД получил ранение в ногу, его госпитализировали. Машину киллера позже нашли сожженной в селе Сурхахи.
Сейчас правоохранители разыскивают стрелявшего по полицейскому. По одной из версий, к нападению могут быть причастны члены «баталхаджинской»* террористической организации.
Ранее в Дербенте неизвестный открыл стрельбу по полицейскому. Мужчину в тяжелом состоянии доставили больницу.
*Запрещенная в России террористическая группировка.