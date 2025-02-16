Киллер пытался убить экс-замначальника ОВД в Ингушетии

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Покушение произошло в городе Сунжа. Преступник выбежал из автомобиля и открыл огонь по одному из проходящих мужчин. После этого он скрылся с места происшествия.

Экс-замначальника ГОВД получил ранение в ногу, его госпитализировали. Машину киллера позже нашли сожженной в селе Сурхахи.

Сейчас правоохранители разыскивают стрелявшего по полицейскому. По одной из версий, к нападению могут быть причастны члены «баталхаджинской»* террористической организации.

Ранее в Дербенте неизвестный открыл стрельбу по полицейскому. Мужчину в тяжелом состоянии доставили больницу.

*Запрещенная в России террористическая группировка.