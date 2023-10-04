Казнила из зависти. В Сибири 14-летняя девочка изрезала подругу канцелярским ножом
В Новосибирской области 14-летняя девочка заманила подругу в лес и изрезала ей лицо из зависти. Пострадавшая сумела убежать и позвонить в службу «112». Историю казни в Сибири рассказала газета kp.ru.
Школьница пригласила подругу в лес за грибами и там напала на нее с канцелярским ножом. Нападавшая целилась в лицо. Изрезанная девочка смогла убежать и позвонила по номеру «112». Диспетчеры сообщили родителям, что девочка потерялась в лесу.
На поиски вышли родители, спасатели и участковый. Именно он нашел девочку в двух километрах от поселка. Она была вся в крови и напугана. Участковый вынес израненную школьницу из леса на руках и передал медикам.
«У нее изрезаны руки, шея, голова, горло, лицо почти все исполосовано.<…> Ее оперировали пять часов, никого не пускают. Нам говорят, состояние тяжелое, но стабильное», - рассказал изданию отец девочки.
По предварительной версии, причиной жестокого нападения могла послужить зависть. Нападавшую задержали, подростку грозит до шести лет колонии по статье о покушении на убийство.