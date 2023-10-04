Казнила из зависти. В Сибири 14-летняя девочка изрезала подругу канцелярским ножом

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Школьница пригласила подругу в лес за грибами и там напала на нее с канцелярским ножом. Нападавшая целилась в лицо. Изрезанная девочка смогла убежать и позвонила по номеру «112». Диспетчеры сообщили родителям, что девочка потерялась в лесу.

На поиски вышли родители, спасатели и участковый. Именно он нашел девочку в двух километрах от поселка. Она была вся в крови и напугана. Участковый вынес израненную школьницу из леса на руках и передал медикам.

«У нее изрезаны руки, шея, голова, горло, лицо почти все исполосовано.<…> Ее оперировали пять часов, никого не пускают. Нам говорят, состояние тяжелое, но стабильное», - рассказал изданию отец девочки.

По предварительной версии, причиной жестокого нападения могла послужить зависть. Нападавшую задержали, подростку грозит до шести лет колонии по статье о покушении на убийство.