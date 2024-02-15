15 февраля 2024, 13:01

Каждый пятый россиянин пострадал от телефонных мошенников

РИА «Новости»
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Большинство россиян сталкивались с телефонными мошенниками, но число тех, кто попадался на их удочку, не так велико. Положительную тенденцию показали результаты опроса АНО «Диалог Регионы», которые обнародовало социологическое агентство «Вебер».

Разоблачение преступников Звонки или СМС от телефонных мошенников когда-либо получали 88% участников исследования. Больше половины, 56%, заявили, что разоблачили их в процессе разговора. Каждый пятый пострадал от действий злоумышленников, и только 10% россиян признались, что потеряли деньги.

«Мы увидели важную тенденцию: хотя абсолютное большинство россиян сталкивались с телефонными мошенниками, их жертвой становилось намного меньше - только 21%», - сказала руководитель социологического агентства «Вебер», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова.

Схемы обмана Преступники проигрывали разные сценарии, но чаще всего звонили от имени сотрудников служб безопасности или правоохранительных органов и госструктур. Об этом сообщили 69% и 65% россиян соответственно. Сообщение о том, что близкий попал в беду и нуждается в деньгах, получал 21% опрошенных, приглашение поработать на маркетплейсе - 19%, получить выигрыш в лотерею - 16%.

Каждый день спам-звонки принимали 38% участников исследования. В 73% случаев им предлагали банковские услуги, в 47% - услуги связи, в 31% - медицинские процедуры. Предложение купить медикаменты или товары для здоровья получали 12% опрошенных, обучиться - 11%. По поводу компьютерных программ и приложений звонили 7% россиян, путешествий - 3%.

Защита от спама Отличить голос робота от живого человека сумели 56% россиян. О существовании антиспам-сервисов знали 78% опрошенных, но пользовался ими только 31%. Профилактические беседы о мерах безопасности с близкими провели 29% опрошенных.

АНО «Диалог Регионы» организовала опрос 8 февраля 2024 года методом методом River Sampling в интернете. На вопросы социологов ответили 1300 россиян старше 18 лет.

Многие жители России сами создавали фейковые аккаунты в соцсетях. В этом признались 14% участников тематического исследования.

Опросы Мошенничество
15 февраля 2024, 13:56
Женщина зарезала знакомую на юге Москвы
РИА «Новости»
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В Москве полицейские задержали женщину, которую подозревают в убийстве знакомой на юге города. Об этом рассказала пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

На женщину завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».

Предварительно установлено, что в четверг, 15 февраля, в квартире жилого дома на улице Дорожная 56-летняя женщина ударила ножом не менее четырех раз свою знакомую из-за конфликта. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Стражи правопорядка доставили злоумышленницу в подразделение столичного СК. Следователи приступили к ее допросу.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего», - рассказали в ведомстве.

Ранее мужчина зарезал знакомого в диспансере Санкт-Петербурга. Убийство попало на камеры видеонаблюдения диспансера. Тело погибшего обнаружил медицинский работник.

Уголовное дело Убийства Преступления Поножовщины Москва
15 февраля 2024, 10:56
Пожилой мужчина пойдет под суд за убийство родителей в Москве
РИА «Новости»
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В Москве 56-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве двух человек — его собственных родителей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, вечером 5 февраля 2023 года в квартире на Ленинском проспекте в Москве во время конфликта на бытовой почве обвиняемый нанес минимум 26 ударов ножом своей матери в шею, лицо и грудь. Затем его отец также получил не менее восьми ударов в шею и грудь. От полученных травм оба скончались на месте. Обвиняемый, предприняв попытку стереть следы крови с обуви, уехал в Московскую область, где избавился от орудия преступления.

Следователи допросили более 30 свидетелей и провели судебно-медицинские экспертизы, в том числе психиатрические, а также молекулярно-генетические исследования. Дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее труп мужчины нашли в квартире на востоке Москвы. Началась доследственная проверка.

В Москве 56-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве двух человек - его собственных родителей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Убийства Следственный комитет России Москва
15 февраля 2024, 09:23
Диджей погиб при стрельбе после чемпионского парада в Канзас-Сити
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Стрельба в Канзас-Сити унесла жизнь одного человека, еще более 20 получили ранения. Представитель пожарной службы сообщил об этом телеканалу ABC News.

По подсчетам пожарной службы Канзас-Сити, погиб один человек. Жертвой стрельбы оказалась диджей радиостанции KKFI 90.1 FM Лиза Лопес-Гальван. Редакция выразила соболезнования ее родным и призвала откликнуться очевидцев.

Власти несколько раз обновляли информацию о раненых. По последним данным, за медпомощью обратились 22 человека. Временно исполняющий обязанности начальника пожарной охраны Канзас-Сити Росс Грандисон сообщил, что из них восемь госпитализировали с «непосредственно опасными» для жизни травмами и семь - с серьезными ранениями.

Стрельба произошла к западу от Юнион-Стейшн возле гаража, когда фанаты уходили с чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) «Канзас-Сити Чифс». За безопасностью на мероприятии следили около 800 правоохранителей. Начальник полиции Канзас-Сити Стейси Грейвс объявил, что задержали трех подозреваемых.

На школьной парковке в Атланте штата Джорджия четыре подростка получили огнестрельные ранения, сообщили «Известия». В них стреляли из неизвестной машины.

США Стрельба
15 февраля 2024, 04:18
Москвич затащил 12-летнюю девочку в свою квартиру и надругался над ней
РИА «Новости»
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В Москве задержали мужчину, который затащил в свою квартиру 12-летней девочку и надругался над ней. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета в своем Telegram-канале.

«Оперативно задержан 40-летний уроженец Москвы. С подозреваемым проводятся следственные действия, в ближайшее ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемый встретил в подъезде незнакомую девочку, затащил ее в свою квартиру и совершил в отношении нее «иные действия сексуального характера».

Против него возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 132 Уголовного кодекса «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Следователи изучают записи с камер наблюдения и устанавливают возможных очевидцев преступления.

В декабре прошлого года в Тюмени возбудили 10 уголовных дел о педофилии против тренера батутного центра. По версии следствия, мужчина изнасиловал шестиклассницу и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей в торговом центре.

Уголовное дело Дети Педофилы Мужчины Изнасилования Москва

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