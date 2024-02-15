Каждый пятый россиянин пострадал от телефонных мошенников

Разоблачение преступников Звонки или СМС от телефонных мошенников когда-либо получали 88% участников исследования. Больше половины, 56%, заявили, что разоблачили их в процессе разговора. Каждый пятый пострадал от действий злоумышленников, и только 10% россиян признались, что потеряли деньги.

«Мы увидели важную тенденцию: хотя абсолютное большинство россиян сталкивались с телефонными мошенниками, их жертвой становилось намного меньше - только 21%», - сказала руководитель социологического агентства «Вебер», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова.

Схемы обмана Преступники проигрывали разные сценарии, но чаще всего звонили от имени сотрудников служб безопасности или правоохранительных органов и госструктур. Об этом сообщили 69% и 65% россиян соответственно. Сообщение о том, что близкий попал в беду и нуждается в деньгах, получал 21% опрошенных, приглашение поработать на маркетплейсе - 19%, получить выигрыш в лотерею - 16%.

Каждый день спам-звонки принимали 38% участников исследования. В 73% случаев им предлагали банковские услуги, в 47% - услуги связи, в 31% - медицинские процедуры. Предложение купить медикаменты или товары для здоровья получали 12% опрошенных, обучиться - 11%. По поводу компьютерных программ и приложений звонили 7% россиян, путешествий - 3%.

Защита от спама Отличить голос робота от живого человека сумели 56% россиян. О существовании антиспам-сервисов знали 78% опрошенных, но пользовался ими только 31%. Профилактические беседы о мерах безопасности с близкими провели 29% опрошенных.

АНО «Диалог Регионы» организовала опрос 8 февраля 2024 года методом методом River Sampling в интернете. На вопросы социологов ответили 1300 россиян старше 18 лет.

Многие жители России сами создавали фейковые аккаунты в соцсетях. В этом признались 14% участников тематического исследования.