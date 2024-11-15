15 ноября 2024, 05:07

Казанец сварился заживо из-за прорыва трубы в квартире

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Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании уголовного дела, возбужденного после смерти мужчины в Казани. Об этом сообщил Telegram-канал Информационного центра СК России.

Происшествие случилось в октябре этого года. В квартире казанца прорвало трубы с горячей водой. В итоге хозяин получил множественные ожоги и скончался. Дочь погибшего обратилась в приемную Бастрыкина во «Вконтакте». Она предполагает, что за смертью ее родного человека стоит халатное отношение сотрудников управляющей компании к своим обязанностям по содержанию и ремонту коммуникационных сетей.

«В СУ СК России по Республике Татарстан по данному факту расследуется уголовное дело. Председатель Следственного комитета <…> затребовал <…> доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела - о его результатах», - написали в пресс-службе ведомства.

Ранее в Екатеринбурге подросток упал в открытый колодец с горячей водой. На крики мальчика бросился проезжавший рядом водитель такси. Он помог пострадавшему выбраться. Ребенок получил много ожогов, но врачам удалось его спасти.

Уголовное дело ВКонтакте Казань Татарстан Россия Следственный комитет России Квартиры
14 ноября 2024, 21:55
Топ-менеджера «Ростелекома» Владимира Шадрина задержали по делу о мошенничестве
РИА «Новости»
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Директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина арестовали в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

В суде журналистам сообщили, что ему вменяют дело о мошенничестве в особо крупном размере. В пресс-службе «Ростелекома» агентству заявили, что знают о случившемся и сотрудничают с правоохранителями.

Ранее похожая ситуация случилась с заместителем министра энергетики Сергеем Мочальниковым. Его задержали по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Также силовики схватили двоих заместителей директора бюджетного учреждения. Процесс задержания сняли на видео.

В ведомстве подтвердили данные о возбуждении уголовного дела. Там отметили, что деньги украли при реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности.

Задержания Уголовное дело Мошенничество Москва
14 ноября 2024, 19:26
Московский суд приговорил крановщика к 24 годам заключения за поджог военкомата
Unsplash
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Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил крановщика Сергея Андреева к 24 годам лишения свободы по делу о поджоге столичного военкомата. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Окончательно назначить Андрееву наказание в виде лишения свободы на срок 24 года, с отбыванием четырех из них в тюрьме, а оставшейся части - в колонии строгого режима» - огласил судья решение.

Также суд назначил штраф в размере 1,2 миллиона рублей и конфисковал принадлежащий мужчине автомобиль. До этого прокурор попросил для Андреева 28 лет лишения свободы.

Сторона защиты готовится обжаловать приговор.

Ранее в Волгоградский областной суд доставили Никиту Журавеля по делу о государственной измене. Его привезли под усиленной охраной в сопровождении кинолога с собакой.

Поджоги Суд Москва
13 ноября 2024, 14:09
Замучившему сына блогеру-сыроеду Лютому ужесточили наказание
РИА «Новости»
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Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда в апелляции ужесточила наказание блогеру-сыроеду Максиму Лютому, насмерть замучившему месячного сына. Об этом сообщила объединенная пресс-служба региональных судов.

Теперь он проведет в колонии строгого режима 10 лет, а не восемь, как было сказано в изначальном приговоре. Кроме того, он по-прежнему должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

По данным следствия, зимой 2023 года жена блогера родила мальчика. Спустя месяц отец забрал у матери ребенка и сутки не давал ему есть. Как позже объяснил сам Лютый, таким образом он хотел приучить сына к своей системе питания. Вскоре младенцу стало плохо. Его повезли в больницу, но по дороге он умер.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре арестовали родителей-извергов , до смерти замучивших двухлетнюю дочь голодом и жаждой.

Уголовное дело Суд Блогеры Краснодарский край
13 ноября 2024, 11:42
Москвич организовал многомиллионную аферу с «Пушкинскими картами»
РИА «Новости»
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В Москве задержали мужчину, похитившего более 100 миллионов рублей с «Пушкинских карт». Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленник с подельниками организовывал культурные мероприятия, посещение которых можно было оплачивать по таким картам. Аферисты находили тех, кто оплачивал билеты, но на сами мероприятия не ходили. Против мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц и в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В феврале в суд передали дело против троих жителей Москвы , похожим образом похитившим с «Пушкинских карт» более 200 миллионов рублей. Они тоже организовывали мероприятия и искали людей, которые на них не пойдут, при этом продавали гораздо больше билетов, чем вмещали арендованные ими залы.

Уголовное дело МВД РФ Мошенничество Москва

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