Казанец сварился заживо из-за прорыва трубы в квартире

Происшествие случилось в октябре этого года. В квартире казанца прорвало трубы с горячей водой. В итоге хозяин получил множественные ожоги и скончался. Дочь погибшего обратилась в приемную Бастрыкина во «Вконтакте». Она предполагает, что за смертью ее родного человека стоит халатное отношение сотрудников управляющей компании к своим обязанностям по содержанию и ремонту коммуникационных сетей.

«В СУ СК России по Республике Татарстан по данному факту расследуется уголовное дело. Председатель Следственного комитета <…> затребовал <…> доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела - о его результатах», - написали в пресс-службе ведомства.

Ранее в Екатеринбурге подросток упал в открытый колодец с горячей водой. На крики мальчика бросился проезжавший рядом водитель такси. Он помог пострадавшему выбраться. Ребенок получил много ожогов, но врачам удалось его спасти.