Картель на 15 миллиардов рублей выявили на Ставрополье и Кубани

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«ФАС раскрыла картель в Краснодарском и Ставропольском краях на торгах по реконструкции, строительству и ремонту автомобильных дорог», - заявили в службе.

В ведомстве уточнили, что часть торгов прошла в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сумма государственных контрактов составила порядка 15 миллиардов рублей.

В ФАС добавили, что по факту нарушения антимонопольного законодательства дело возбудили против компаний ООО «АНТ», ООО «СтройЮгРегион» и ООО «ДорМост». Участникам сговора грозят оборотные штрафы.

Ранее ФАС выявила картель в рамках нацпроекта по ремонту дорог в Ульяновской области.