Карманник вытащил у прохожего в Москве телефон, сделав вид, что стряхивает снег с его одежды

По данным ведомства, злоумышленник подошел к прохожему в Большом Златоустинском переулке. Притворяясь, что отряхивает куртку жертвы от снега, он похитил из ее кармана дорогостоящий смартфон и скрылся с места преступления.

Сумма ущерба составила 128 тысяч рублей. К моменту задержания карманник уже успел избавиться от похищенного устройства.

В отношении 40-летнего похитителя возбудили уголовное дело по статье о краже. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее охранники магазина в Москве потребовали у пенсионерки 50 тысяч рублей за неоплаченную колбасу. За то, чтобы не вызывать полицию, они вымогали у женщины «штраф в десятикратном размере».