19 февраля 2024, 14:36

Карманник вытащил у прохожего в Москве телефон, сделав вид, что стряхивает снег с его одежды

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В Москве задержали карманника, который украл смартфон у прохожего, предложив почистить его одежду от снега. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД.

По данным ведомства, злоумышленник подошел к прохожему в Большом Златоустинском переулке. Притворяясь, что отряхивает куртку жертвы от снега, он похитил из ее кармана дорогостоящий смартфон и скрылся с места преступления.

Сумма ущерба составила 128 тысяч рублей. К моменту задержания карманник уже успел избавиться от похищенного устройства.

В отношении 40-летнего похитителя возбудили уголовное дело по статье о краже. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее охранники магазина в Москве потребовали у пенсионерки 50 тысяч рублей за неоплаченную колбасу. За то, чтобы не вызывать полицию, они вымогали у женщины «штраф в десятикратном размере».

Уголовное дело МВД РФ Кражи Полиция Москва
19 февраля 2024, 13:27
Активисты «СтопХам» получили тюремные сроки за драку со спецназом в Москве
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Трем активистам движения «СтопХам», которые подрались с сотрудниками специального подразделения «Гром» в Москве, дали по шесть лет колонии общего режима. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В июле 2022 года. Кирилл Бунин, Кирилл Котов и Алексей Горбачевский, известные благодаря борьбе с нарушителями правил дорожного движения, подошли к автомобилю, в котором находились сотрудники спецназа. Активисты вступили с ними в конфликт и оказались задержаны.

Их признали виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: о хулиганстве, участии в преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору и применении насилия в отношении представителя власти.

Суд дал каждому из активистов по шесть лет колонии общего режима.

На прошлой неделе актера Андрея Пакалова избили в Москве из-за шубы , приняв его за ЛГБТ*-активиста. Эксцентричный предмет гардероба из лисы, бобра и волка привлек внимание прохожего.

*Движение признано в России экстремистским и запрещено.

Драки Суд Преступления Москва
19 февраля 2024, 09:02
Преступник в США застрелил полицейских и пожарного при попытке освободить детей из плена
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В городе Бернсвилл штата Миннесота вооруженный преступник взял в заложники членов своей семьи. Пытавшиеся освободить их сотрудники экстренных служб погибли, сообщил телеканал CNN.

«Ужасающие новости из Бернсвилла. Реагируя на звонок о находящейся в опасности семье, два офицера полиции и один пожарный потеряли свои жизни», - объявил губернатор Тим Уолц.

Погибли 27-летние офицеры Пол Элмстранд и Мэтью Руге, 40-летний фельдшер пожарной службы Адам Финсет. Сержанта Адама Медликотта доставили в больницу с ранениями, не представлявшими угрозы для жизни.

Правоохранителей вызвали в частный дом. Вооруженный мужчина забаррикадировался и взял в плен собственную семью, в том числе семерых детей в возрасте от двух до 15 лет. Когда службы реагирования попытались освободить заложников, завязалась перестрелка. Преступника ликвидировали. У него изъяли несколько пистолетов и большое количество боеприпасов.

Случаи стрельбы в США участились. Президент Джо Байден заявил, что с начала 2024 года зарегистрировали больше таких преступлений, чем прошло дней.

США Стрельба Полиция
19 февраля 2024, 05:54
Стало известно о состоянии омского мальчика, которого молотком избила бабушка
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В Омске пришел в сознание девятилетний мальчик, которому чуть не размозжила молотком голову родная бабушка. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе управления СК по Омской области.

После нападения на ребенка пожилая женщина ударила ножом свою 86-летнюю мать. Позже родители ребенка ее остановили.

«Мальчик пришел в себя, кушает, его сегодня должны перевести в общую палату из реанимации. Вторая пострадавшая в нормальном состоянии, она с самого начала была в общей палате», - заявили в пресс-службе.

Нападавшая сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Следователи ждут выписки женщины для назначения медицинской экспертизы, чтобы проверить ее на вменяемость.

Региональный СК возбудил в отношении нападавшей уголовное по статье о покушении на убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии. Прокуратура контролирует расследование.

Ранее правоохранители задержали трех подростков , которые угрожали прохожим молотком и грабили их в Волгограде.

Дети Больницы Сибирь Избиения Следственный комитет России
19 февраля 2024, 00:28
Россиянка угрожала убить тяжелобольную подписчицу бывшего из-за лайка
РИА «Новости»
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Модель из Люберец угрожала убить тяжелобольную подписчицу своего бывшего парня из-за того, что та лайкнула его пост в соцсетях. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Бывший возлюбленный сталкерши - московский бизнесмен. Девушка не смогла смириться с расставанием, поэтому начала следить за его социальными сетями. Она изучила историю его страницы и нашла под одним из постов лайк его старой знакомой из Пятигорска. Именно ее она и обвинила в уходе своего бойфренда.

«Дальше она каким-то образом взломала личную почту педагога и нашла информацию, что у той онкология. Сейчас она отправляет девушки сообщения с угрозами, желает скорейшей смерти и обещает рассказать всем о ее диагнозе», - уточнил канал.

По вине модели женщину несколько раз госпитализировали на фоне стресса. Дальше она уже стала вымогать у нее деньги. Бизнесмен заплатил бывшей подруге 30 тысяч рублей, но это не помогло, поэтому он обратился в полицию и к адвокату.

Ранее украинки обиделись на американскую актрису и модель Меган Фокс из-за ее шутки о том, что из-за плохого освещения она выглядела на фотографии «как украинская надувная кукла».

Люберцы Убийства Соцсети Мужчины Полиция Пятигорск Москва

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