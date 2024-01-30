30 января 2024, 14:01

«Караулили и угрожали». Семья с топором и битой напала на женщину с питбулем в Братске

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В Иркутской области женщина попала в больницу с травмой головы. На нее и ее собаку в Братске напала семья из четырех человек. Конфликт начался несколько месяцев назад, когда соседи не поделили дорогу, рассказала «360» пострадавшая.


После первого разряда соседка схватила электрошокер двумя руками и попыталась нажать еще раз, но хозяйка собаки тоже удерживала прибор и не дала этого сделать. Во время драки собака вырвалась и укусила обидчицу.

«В другой руке у меня была собака на коротком поводке. В ходе конфликта пес вытянул поводок и укусил ее за зад. Я увидела это и испугалась, с перепугу ударила ее, она немного ослабила руки. Я вырвала руки, забрала собаку и просто убежала», - сказала она.

Гости с палками С тех пор началось преследование. Женщина показала запись камеры, на которой супруги стучались в ее дверь. Полиция, по ее словам, приезжала, брала объяснения у обеих сторон и уезжала обратно.

Первая встреча В интернете появилось видео, на котором четыре человека в тамбуре круглосуточного магазина напали на женщину с собакой. Пострадавшая заявила, что эти люди - жильцы соседнего дома. Они размахивали битой, палкой и топором.

«Отец, мать, дочь и зять. Четвертого участника этого побоища я впервые увидела, именно когда он меня избивал. Если эти трое мелькали постоянно, из материалов дела я узнала, как их зовут, то этого человека не знала», - сказала женщина.

Она запомнила день, когда начался конфликт - 8 октября 2023 года. Собеседница «360» выгуливала собаку и встретила на дороге женщину, которая быстрым шагом пошла в ее сторону.

«Началось разбивание дверей, кидание камней в окна, угрозы. Постоянно караулили, угрожали физической расправой, убийством. Я постоянно вызывала полицию, но ни к чему это не привело - привело к тому, что у меня пробита голова», - сказала она.

Выгул без намордника Жильцам соседнего дома не нравилось, что собака гуляла без намордника. Женщина подтвердила, что не надевала его, чтобы пес мог обороняться от других собак - ее псу меньше года.

«Я не знаю, [в чем претензии], я с этими людьми не была знакома лично, никогда с ними не общалась. Поэтому не понимаю, почему так произошло. <…> Собаку я никогда не выгуливала без поводка. Да, собака была без намордника, но это было исключительно потому, что там три соседские собаки, которых прикармливают активно. Они гораздо крупнее, кидаются. Мне все время приходилось отгонять [их]», - объяснила женщина.

Последняя стычка с соседями стала особенно эмоциональной, женщину увезли в больницу. Она получила травму головы, ушибы ног. Собаку тоже показали ветеринару - у нее нашли неглубокую рану головы и гематомы на задних лапах в районе таза.

Драки Иркутская область Собаки Животные
30 января 2024, 14:14
Мошенница украла у московской пенсионерки два миллиона рублей
РИА «Новости»
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Мошенница украла у московской пенсионерки два миллиона рублей, представившись соцработником. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным правоохранительных органов, женщина позвонила 87-летней москвичке и представилась работником социальной службы. Она сообщила, что пожилой женщине полагается помощник, и предложила лично приехать, чтобы оформить необходимые документы для получения услуги.

Пенсионерка радушно приняла у себя незнакомку, которая также проинформировала ее о якобы проходящей замене купюр. Аферистка убедила пенсионерку показать ей свои сбережения. Увидев в руках старушки два миллиона рублей, женщина стала настаивать на их срочном обмене. Но пенсионерка спрятала деньги под простыню и отправилась на кухню продолжать беседу с мошенницей.

Неожиданно раздался звонок в дверь, и появилась еще одна незнакомка. Она объяснила, что пришла к своей коллеге, уже находящейся в квартире. Посетив ванную, она ушла, а вскоре первая женщина тоже покинула квартиру.

После их ухода пожилая москвичка не обнаружила под простыней своих сбережений. Она немедленно обратилась в полицию.

Еще одну подозреваемую в хищении 600 тысяч рублей у московской пенсионерки удалось задержать.

Она выдавала себя за сотрудницу Пенсионного фонда.

Прокуратура РФ Мошенничество Москва
30 января 2024, 12:37
Двух мужчин арестовали за ограбление подростка на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Двум подозреваемым в нападении и ограблении подростка на востоке Москвы предъявили обвинение. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По информации ведомства, ночью 27 января двое молодых людей напали на подростка возле одного из жилых зданий на улице Суздальская. Злоумышленники отняли у пострадавшего имущество на сумму в 30 тысяч рублей. После этого нападавшие скрылись.

Их удалось быстро найти. Подозреваемым грабителям 2004 и 2005 годов рождения предъявили обвинения. Суд одобрил заключение мужчин под стражу на время расследования.

Выяснилось, что подозреваемые прибыли в Москву, чтобы вести преступную деятельность. Не исключено, что они могут быть замешаны в похожих правонарушениях.

Еще два приезжих подпали под уголовное дело за хулиганство. В соцсетях появились сведения о том, что два мигранта 14 января причинили вред прохожему.

Драки Следственный комитет России Москва
30 января 2024, 08:31
«Крабовому королю» Олегу Кану запросили 19 лет тюрьмы
РИА «Новости»
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Завершилось расследование дела об организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко. Гособвинитель запросил для обвиняемого, беглого бизнесмена Олега Кана 19 лет колонии строгого режима. Его объявили в международный розыск, сообщила Генпрокуратура России.

«В Приморском краевом суде завершено судебное следствие по уголовному делу в отношении находящегося в международном розыске „крабового короля“ Олега Кана, обвиняемого в организации убийства в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко», - сообщила пресс-служба.

Заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин предложил наказать бизнесмена 19 годами в исправительной колонии строгого режима и годом ограничения свободы. Олег Кан скрылся за границей, его объявили в международный розыск.

По версии следствия, в 2010 году он заказал убийство своего конкурента за то, что тот покушался на его собственную жизнь. Бизнесмен спланировал преступление, нашел посредника и исполнителя. Валерия Пхиденко застрелили в такси возле ресторана «Три Богатыря», куда его заманил житель Сахалина. Последнего осудили, расследование в отношении киллера продолжили.

Олега Кана прозвали «крабовым королем» Сахалина. Его компанию подозревали в незаконном экспорте морских деликатесов. Бизнесмен являлся председателем попечительского совета фонда «Родные острова» , к которому подали иск на 376 миллиарда рублей.

Уголовное дело Суд Прокуратура РФ Приморье
30 января 2024, 05:53
Мужчина отгрыз бывшей девушке нос в пылу ссоры
Freepik
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Обозленный американец откусил нос бывшей возлюбленной, когда узнал, что она работает в стриптиз-клубе. Об этом сообщила телевизионная станция KSAT.

По данным полиции Сан-Антонио в штате Техас, США, в июле 2023 года Дэвид Морин ворвался ночью в квартиру своей бывшей девушки после того, как она проигнорировала его звонки. На тот момент пара уже разошлась, а мужчина забрал все свои вещи.

Морин нашел в одной из комнат девушки ее контракт на работу в стриптиз-клубе и разозлился. Они поссорились и в какой-то момент мужчина начал ее душить, а потом схватил за плечи и откусил кусочек носа.

Морин сбежал с места преступления, его арестовали только в январе 2024 года. Обратившейся за медицинской помощью девушке сообщили, что ей нужна пластическая операция. Сейчас мужчина находится под стражей, залог для него определили в размере 75 тысяч долларов (более шести миллионов рублей).

Ранее жена спасла супруга из подвала московского стриптиз-клуба «Распутин» , в котором он просидел всю ночь. Его случайно там закрыли, а для спасения потребовалось вызвать не только спасателей, но и полицию.

США Преступления Женщины Мужчины Полиция

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