Канал снабжения сирийской группировки накрыли в 22 регионах России

Подозреваемых настигли в квартирах и на улице, изъяли средства связи и другие улики. Операцию силовиков сняли на камеру. В общей сложности в 22 регионах России задержали 49 участников канала обеспечения группировки.

По версии следствия, они под руководством боевиков из Сирии собирали и перечисляли деньги на деятельность «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Некоторые подозреваемые через интернет распространяли среди верующих радикальную исламистскую идеологию и оправдывали терроризм.

Группировка причастна к теракту в метро Санкт-Петербурга в 2017 году. Ее спонсоров Мухаммадвали Худойназарова и Рафикжона Ахмедова приговорили к восьми годам тюрьмы.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» - запрещенная в России международная террористическая организация.