Канал контрабанды наркотиков из Эстонии вскрыли в Ленинградской области

По его данным, крупную партию наркотиков перебрасывали через реку Нарва, применяя FPV-дроны. К ним привязывали упакованные запрещенные вещества, и оператор вел беспилотник на территорию России.

Источник агентства заявил. что контрабандисты пытались за «солидную зарплату» завербовать ветеранов СВО, опытных в управлении дронами.

Никого пока не задержали. Расследование продолжается.

Ранее 21-летней девушке, бывшей студентке воронежского медколледжа, предъявили обвинение в покушении на контрабанду 673 килограммов кокаина. Она планировала переправить из Москвы в страны Евросоюза партию наркотика более чем на 2,5 миллиарда рублей, однако в столице ее задержали. Девушка признала вину и стала помогать следствию.