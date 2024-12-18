18 декабря 2024, 19:12

Калининградским врачам отменили приговор по делу об убийстве младенца

РИА «Новости»
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Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор врачам из Калининграда Элине Сушкевич и Елене Белой, которых судили за убийство младенца. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе инстанции.

«Апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение», - подчеркнули в суде.

Калининградские врачи остаются под стражей.

В сентябре 2022 года Московский областной суд приговорил реаниматолога Сушкевич и исполняющую обязанности главврача Белую к 9 и 9,5 года колонии общего режима соответственно.

По версии обвинения, они убили недоношенного ребенка, поскольку не желали портить статистику. Защита, в свою очередь, уверяла, что в действиях врачей не было злого умысла.

После освобождения медработники три года не смогут работать по профессии.

Адвокат потерпевшей стороны Лариса Гусева 14 сентября сообщила, что осужденные по делу об убийстве младенца в роддоме обжаловали приговор суда.

Убийства Суд Врачи
18 декабря 2024, 16:45
Самого известного Деда Мороза Бугульмы заподозрили в педофилии
РИА «Новости»
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В Татарстане 54-летнего мужчину обвинили в том, что он надругался над шестилетней девочкой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского СК.

По версии следствия, летом этого года житель Бугульмы делал ремонт на балконе у знакомых. Когда мужчина остался вдвоем с их шестилетней дочкой, то совершил в отношении девочки действия сексуального характера.

«При этом злоумышленник заснял произошедшее на камеру мобильного телефона и выложил в интернет», - добавили в СК.

В ведомстве допустили, что от действий 54-летнего мужчины могли пострадать и другие несовершеннолетние. Накануне ареста он переоделся в костюм Деда Мороза, катался по Бугульме на велосипеде и, раздавая детям конфеты, приглашал их к себе домой.

Кроме того, по данным Telegram-канала Mash, ранее мужчину судили за хранение детской порнографии. Во время обысков в его телефоне обнаружили переписки с несовершеннолетними, а дома - детское белье и носки.

Местные жители рассказали, что о «Деде Морозе» знала вся Бугульма. Он прославился как активист, который регулярно устраивал разные праздники для детей, дарил им подарки и наряжался в сказочных персонажей.

«Он уже какой год постоянно организовывает что-то для детей - то горки строил ледяные зимой, то летом какие-то праздники в День защиты детей. Постоянно что-то придумывает, конкурсы устраивает, подарки покупает за свой счет», - рассказала 360.ru жительница Бугульмы Валерия.

По словам некоторых горожан, в 2023 году мужчину за его активную позицию хотели признать лучшим человеком Бугульмы. Однако далеко не всех устраивало чрезмерное участие 54-летнего местного жителя в жизни детей.

«Дядя такой себе, своеобразный. Вроде всегда добренький был, агрессии не проявлял, но, видимо, поговорка „В тихом омуте черти водятся“ правильная», - поделился местный житель Денис.

Обвиняемого в педофилии Деда Мороза арестовали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и изготовлении и обороте порнографии с несовершеннолетними.

Татарстан Преступления Педофилы Дед Мороз
18 декабря 2024, 16:22
Убийце бывшего главы пресс-службы патриарха Кирилла дали пожизненный срок
РИА «Новости»
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Адаму Щербакову, который убил бывшего главу пресс-службы патриарха Кирилла, назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

Уроженца Брянска признали виновным в убийстве 90-летнего отца православного журналиста Владимира Легойды и совершении ряда других тяжких преступлений.

В конце декабря прошлого года осужденный уговорил незнакомого пенсионера довезти его до банкомата на автомобиле. В салоне машины злоумышленник напал на пожилого мужчину, несколько раз ударил его ножом, а затем похитил не менее 100 тысяч рублей.

После этого он пересел на водительское сиденье, приехал в лес в Ленинском городском округе Подмосковья, оставил машину и тело , а потом скрылся.

Убийства Суд
18 декабря 2024, 15:05
В МИД Узбекистана уточнят данные о задержанном за убийство Кириллова
РИА «Новости»
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В Министерстве иностранных дел Узбекистана заявили, что будут уточнять данные о задержанном по подозрению в исполнении теракта в Москве, при котором погиб начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«МИД Узбекистана в настоящее время уточняет информацию и задержанном гражданине республики», - заявил источник агентства.

Как выяснили следователи, утром 17 декабря около дома на Рязанском проспекте дистанционно привели в действие взрывное устройство. Взрывчатку заранее установили в самокат, который предварительно поставили у подъезда. При теракте погибли Игорь Кириллов и его водитель.

На следующий день ФСБ и СК заявили о задержании предполагаемого исполнителя, им оказался выходец из Узбекистана 1995 года рождения. Мужчина рассказал силовикам, что его завербовали украинские спецслужбы - пообещали заплатить 100 тысяч долларов и помочь с получением гражданства европейской страны. В распоряжении 360.ru оказались кадры задержания и фотографии подозреваемого.

Задержания Убийства ФСБ Россия Водители Узбекистан Москва Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
18 декабря 2024, 13:03
Организаторов незаконной миграции задержали в Москве
РИА «Новости»
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В Москве задержали восемь участников банды, организовавших незаконную миграцию в Россию с помощью фиктивных трудовых договоров. Об этом сообщили РИА «Новости» источники в региональном СК.

Следователи выяснили, что с января 2023 года по декабрь 2024-го члены банды из корыстных целей организовали незаконную миграцию в страну более 1000 иностранцев. Они оформляли фальшивые трудовые договоры, заработав на преступной деятельности 30 миллионов рублей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322.1 УК РФ („Организация незаконной миграции“)», - заявили в СК.

В рамках расследования задержали восемь человек. Также правоохранители провели обыски, благодаря которым нашли документы, деньги и информационные носители.

Ранее стало известно о незаконном «бизнесе» матерей в Брянской области. Как минимум 11 женщин заподозрили в продаже отцовства на своих детей иностранцам.

Уголовное дело Мигранты Преступления СК РФ Россия Деньги Москва

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