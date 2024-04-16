Кац проиграл апелляцию на приговор о восьми годах колонии за фейки
Мосгорсуд признал законным заочный приговор блогеру Максиму Кацу* по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.
«Апелляционная жалоба - без удовлетворения», - заявил собеседник агентства.
Суд в августе 2023 года заочно приговорил блогера к восьми годам колонии общего режима. Кацу* запретили администрировать ресурсы в Сети, сообщал RT. Прокурор требовал приговорить блогера к 10 годам колонии.
В ноябре прошлого года Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал Каца* на 50 тысяч рублей за административное правонарушение. Блогер не указывал в публикациях в соцсетях статус иностранного агента.
* Признан Министерством юстиции России иностранным агентом.