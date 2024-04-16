16 апреля 2024, 16:25

Кац проиграл апелляцию на приговор о восьми годах колонии за фейки

Pxhere
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Мосгорсуд признал законным заочный приговор блогеру Максиму Кацу* по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«Апелляционная жалоба - без удовлетворения», - заявил собеседник агентства.

Суд в августе 2023 года заочно приговорил блогера к восьми годам колонии общего режима. Кацу* запретили администрировать ресурсы в Сети, сообщал RT. Прокурор требовал приговорить блогера к 10 годам колонии.

В ноябре прошлого года Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал Каца* на 50 тысяч рублей за административное правонарушение. Блогер не указывал в публикациях в соцсетях статус иностранного агента.

* Признан Министерством юстиции России иностранным агентом.

Суд Приговоры Блогеры
16 апреля 2024, 13:49
Этническую банду вымогателей задержали в Москве
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Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Москве и Подмосковью и ГУ МВД по Москве пресекли деятельность этнической банды, вымогавшей деньги у руководителя строительной организации. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ.

Банда требовала деньги за «неисполнение несуществующих долговых обязательств». Заместителю директора организации поручили сопровождать проект по строительству одного из зданий в московском регионе. С ним устно договорились о выплате не только зарплаты, но и вознаграждения в 25% от чистой прибыли, полученной в результате выполнения подряда. Однако во время строительства замгендиректора потребовал досрочно выполнить договоренность, а после отказа стал саботировать выполнение работ. С ним пришлось расторгнуть трудовой договор. Однако мужчина не успокоился и обратился к преступной группе.

Члены банды во время личных встреч и звонков потребовали передать им те 25% чистой прибыли от реализации контракта, угрожая руководителю организации и его семье расправой. Они также запросили для себя 30 миллионов рублей в качестве вознаграждения за якобы оказанное содействие в получении заключения надзорного органа по объекту строительства. Генеральный директор предприятия обратился к правоохранителям.

Руководитель стройкомпании под контролем органов ФСБ встретился со злоумышленниками в ресторане в Москве и передал им часть средств - пять миллионов рублей. Сразу после сделки их задержали. В отношении членов банды возбудили уголовное дело о вымогательстве группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 163 УК РФ). Максимальная санкция - 15 лет лишения свободы со штрафом. Подозреваемых взяли под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления и другие причастные к нему лица.

Уголовное дело МВД РФ Преступления Строительство ФСБ Москва
16 апреля 2024, 12:33
Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах жесткого обыска бойца СВО в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге полицейских заподозрили в избиении участника спецоперации. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«В соцмедиа размещена информация о том, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции, в том числе азербайджанской национальности, избили участника СВО», - отметила пресс-служба.

Следственные органы Санкт-Петербурга инициировали доследственную проверку. Расследование уголовного дела, которое возбудят в отношении полицейских, возьмет на контроль центральный аппарат Следкома.

Полицейские применили силу во время обыска активиста Леонида Лепешкина, сообщила «Фонтанка». Его адвокат Алексей Калугин заявил, что мужчину ударили и повалили на пол.

Ранее участник СВО пострадал во время драки в Новосибирской области, писал kp.ru. Мужчина заступился за сотрудницу кафе, к которой приставал другой посетитель. Уголовное дело возбудили по статье 213 УК России «Хулиганство».

Санкт-Петербург Задержания Уголовное дело Следственный комитет России
16 апреля 2024, 09:23
ФСБ задержала подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали
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Сотрудники ФСБ задержали в Кемеровской области мужчину, которого обвиняют в подготовке поджогов релейных шкафов на Транссибирской железнодорожной магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

По информации пресс-службы УФСБ по региону, 28-летний мужчина в начале 2024 года связывался с украинской стороной и готовился совершить диверсию по указанию неизвестных лиц.

«За денежное вознаграждение готовил поджоги релейных шкафов, расположенных на участке Транссибирской железнодорожной магистрали», - указали в ведомстве.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого и поместили его в СИЗО. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. В доме, где проживал подозреваемый, нашли две пластиковые бутылки с горючей жидкостью, карту участка железной дороги и инструменты, необходимые для поджога.

Ранее силовики задержали на Кубани россиянина , который планировал передать украинским разведчикам собранную им информацию о ВС России в Краснодарском крае. По данным ФСБ, мужчина сотрудничал с ГУР Украины. Против него возбудили уголовное дело.

Поджоги ФСБ СИЗО
16 апреля 2024, 03:19
Адвокаты и прокуратура подали апелляцию на приговор Треповой
РИА «Новости»
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В Апелляционный военный суд поступили жалобы адвокатов представление прокуратуры на приговор Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию из суда.

«В суд поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора Генеральной прокуратуры РФ», - рассказал собеседник агентства.

Дату рассмотрения пока не назначили. Прокуратура настаивает на ужесточении приговора, защита добивается смягчения наказания.

Суд приговорил Трепову к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Генпрокуратура сочла этот приговор слишком мягким и подала апелляционное представление в феврале 2024 года. Адвокат Треповой Даниил Берман ранее сообщил, что также отправил по почте апелляционную жалобу.

Генпрокуратура РФ Суд Адвокаты Прокуратура РФ Приговоры

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