Кац проиграл апелляцию на приговор о восьми годах колонии за фейки

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Москве и Подмосковью и ГУ МВД по Москве пресекли деятельность этнической банды, вымогавшей деньги у руководителя строительной организации. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ.

Банда требовала деньги за «неисполнение несуществующих долговых обязательств». Заместителю директора организации поручили сопровождать проект по строительству одного из зданий в московском регионе. С ним устно договорились о выплате не только зарплаты, но и вознаграждения в 25% от чистой прибыли, полученной в результате выполнения подряда. Однако во время строительства замгендиректора потребовал досрочно выполнить договоренность, а после отказа стал саботировать выполнение работ. С ним пришлось расторгнуть трудовой договор. Однако мужчина не успокоился и обратился к преступной группе.

Члены банды во время личных встреч и звонков потребовали передать им те 25% чистой прибыли от реализации контракта, угрожая руководителю организации и его семье расправой. Они также запросили для себя 30 миллионов рублей в качестве вознаграждения за якобы оказанное содействие в получении заключения надзорного органа по объекту строительства. Генеральный директор предприятия обратился к правоохранителям.

Руководитель стройкомпании под контролем органов ФСБ встретился со злоумышленниками в ресторане в Москве и передал им часть средств - пять миллионов рублей. Сразу после сделки их задержали. В отношении членов банды возбудили уголовное дело о вымогательстве группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 163 УК РФ). Максимальная санкция - 15 лет лишения свободы со штрафом. Подозреваемых взяли под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления и другие причастные к нему лица.