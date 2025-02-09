«К ним придет смерть». Главреду «Регнум» Ахмедовой продолжили угрожать

В прошедшую пятницу 7 февраля Ахмедова стала получать сообщения с угрозами после публикации ее реакции на закрытие информационно-культурного центра «Русский дома» в Баку. По ее словам, угрозы стали поступать в ночь после этой публикации.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту угроз журналистке.

Как рассказала Ахмедова, она уже дала показания по этому делу и пока органы разбираются, будет вести канал как обычно.

«Угрозы, конечно, продолжаются, я их уже не выкладываю, поскольку в них перейден предел человеческого. Всем не надо это видеть. Я думаю, что люди, которые это пишут и говорят, уже мертвы внутри и даже не заметят, когда физически к ним придет смерть», - отметила в своем сообщении главный редактор.

Ранее наемник из Новой Зеландии, воюющий на стороне ВСУ, публиковал в соцсети Х посты, в которых не скрывал ненависти к русскому народу, и особенно к российским журналистам.