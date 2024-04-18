18 апреля 2024, 06:38

Изъятую у пьяного главы МЧС Чечни машину разыскивали в Канаде

Пресс-служба МЧС
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Главу МЧС Чечни Алихана Цакаева задержали в Дагестане за пьяную езду и попытку сбить полицейских. Он управлял иномаркой, которую разыскивал Интерпол Канады, сообщил Telegram-канал Readovka.

По информации канала, пьяный Алихан Цакаев ехал по встречной полосе в районе ФКПП «Герзель». В ответ на требование ДПС остановиться, он попытался сбить госавтоинспекторов. После этого выпустили «еж».

Мужчину задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения и без документов, а машину увезли на штрафстоянку. Дагестанские правоохранители выяснили, что авто разыскивала служба Интерпола Канады.

О том, что задержанный оказался высокопоставленным чеченским чиновником, узнали от подъехавшего к месту задержания экипажа ДПС Чечни. Алихана Цакаева планировали увезти в отдел МВД в Новолакском районе, однако, по информации канала, его забрали люди на трех автомобилях с проблесковыми маячками и наклейками «Спецназ-Ахмат». Машина тоже исчезла.

Задержание Алихана Цакаева показали «Известия». Мужчину выволокли из машины и уложили на асфальт.

Задержания Дагестан Чечня Канада Машины Аресты
18 апреля 2024, 04:20
В 2023 году в России по статьям о госизмене и шпионаже приговорили 48 человек
Unsplash
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Суды в России в 2023 году приговорили 48 человек по статьям о государственной измене и шпионаже. Такие данные следуют из статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ.

За шпионаж российские суды приговорили девять иностранцев, за госизмену вынесли приговор 39 россиянам. Еще двух человек осудили по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

За 2022 год за государственную измену приговорили 16 человек, за шпионаж осудили одного. В этом году расширили понятие госизмена, к нему причислили переход на сторону противника. В 2023 году в России ужесточили наказание по статье «Госизмена».

В Нижегородской области ранее арестовали мужчину , который снимал военные объекты и расклеивал листовки провокационного содержания. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Шпионаж Суд Военные Приговоры Россия
17 апреля 2024, 23:37
Бывший полицейский из Таджикистана изнасиловал 72-летнюю пенсионерку в Пушкино
РИА «Новости»
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Сотрудники уголовного розыска задержали в городе Пушкино Московской области подозреваемого в изнасиловании 72-летней пенсионерки. Задержанным оказался бывший полицейский из Таджикистана, сообщил «360» осведомленный источник.

После совершения преступления 39-летний мужчина залег на дно, а потом устроился работать в местный дом престарелых. Руководство заведения не знало о преступном прошлом нового сотрудника и приняло его на работу, отметил источник.

«Полиция вскоре вышла на его след, они узнали, что он работает в доме престарелых. В итоге его задержали. Сам преступник оказался бывшим полицейским, проработал 10 лет в республике Таджикистан в местной полиции», - рассказал собеседник издания.

По информации следствия, злоумышленник совершил насильственные действия, угрожая пенсионерке ножом. Задержанный свою вину не отрицал, против него возбудили уголовное дело и поместили под стражу, сообщили в издании «Пушкино сегодня». Правоохранители выясняют, был ли подозреваемый причастен к другим аналогичным преступлениям.

В Нижегородской области правоохранители задержали 23-летнего водителя такси, который подозревается в изнасиловании 19-летней девушки. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Преступления Мужчины Изнасилования Полиция Пушкино Таджикистан
17 апреля 2024, 18:56
Житель Москвы убил и расчленил собутыльника и для прикрытия переписывался с его отцом
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Следствие ходатайствует об аресте 47-летнего жителя Москвы, признавшегося в убийстве 46-летнего собутыльника. По предварительным данным, мужчины поругались, один из них убил второго, расчленил его тело и спрятал в лесополосе, а чтобы замести следы, переписывался от имени собутыльника с его отцом. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Москве.

Преступление произошло еще 23 февраля. Предварительно, двое знакомых выпивали в кафе, а после этого, на улице, поссорились. Старший из них набросился на младшего с кулаками. От ударов тот скончался на месте. Злоумышленник присыпал тело снегом, забрал у убитого телефон и ключи от квартиры. Через несколько дней он решил вернуться на место преступления, перевезти тело в лесополосу в Сергиев Посад, расчленить там и оставить. Пытаясь скрыть следы преступления, мужчина переписывался от имени своей жертвы с его отцом.

Однако через некоторое время правоохранители все же получили сообщение об исчезновении 46-летнего жителя. Следователи и сотрудники уголовного розыска детально установили маршрут его передвижения в день пропажи, осмотрели записи с камер видеонаблюдения. В итоге собутыльника задержали. Мужчина признал вину и подробно рассказал, как совершил убийство.

Следствие будет ходатайствовать о его взятии под стражу.

В начале апреля в Балашихе задержали женщину, которая созналась в убийстве отца. Она рассказала, что поссорилась с родственником, зарезала его, расчленила и спрятала части тела в холодильник.

Убийства Преступления Следственный комитет России Москва
17 апреля 2024, 16:14
Верховный суд отменил апелляционное решение по делу ученого Голубкина
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Верховный суд отменил апелляционное решение по уголовному делу о госизмене, возбужденному в отношении 71-летнего доктора технических наук, профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина. Об этом РБК рассказали в пресс-службе суда.

Материалы дела направили на новое рассмотрение в первую апелляционную инстанцию.

Голубкина заподозрили в передаче материалов, содержащих государственную тайну, за границу. В июне 2023 года его приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным, однако адвокаты ученого подали кассационную жалобу в Верховный суд.

Через несколько месяцев коллегу Голубкина, работавшего в МФТИ ученого-физика Анатолия Губанова также приговорили к 12 годам в колонии строгого режима по делу о госизмене. Материалы дела - под грифом «совершенно секретно», поэтому подробности неизвестны.

Уголовное дело Суд Адвокаты Приговоры Ученые

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