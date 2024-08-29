29 августа 2024, 18:25

Известного правозащитника нашли убитым в Саратове

РИА «Новости»
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Известного правозащитника Алексея Сусликова нашли мертвым в Саратове. Убийство произошло на территории дачного массива, сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

В июле региональное управление Следственного комитета РФ сообщало о пропаже 48-летнего правозащитника. Правоохранители задержали по подозрению в расправе его соседа по даче. На допросе он признался в содеянном и показал место, куда спрятал труп.

По предварительной версии, преступление произошло в ночь с 10 на 11 июля в саратовском СНТ «Зеркальный пруд». Подозреваемый распивал алкоголь на даче. Позже к нему пришел сосед с жалобой на шум.

Между мужчинами произошел конфликт. В результате фигурант уголовного дела несколько раз выстрелил в недовольного соседа. Пострадавший получил несовместимые с жизнью ранения. После этого злоумышленник закопал его на своем участке. Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.

Ранее в Москве нашли мертвой бывшую судью Таганского районного суда. Труп 50-летней женщины лежал около здания на 1-й улице Машиностроения.

Саратов Уголовное дело Убийства
29 августа 2024, 12:07
По делу о теракте в «Крокусе» появились пятеро новых фигурантов
РИА «Новости»
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В уголовном дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» появились пять новых фигурантов, Басманный районный суд Москвы продлил им арест до декабря. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В суде сообщили, что арест до 1 декабря 2024 года продлили Ш. Гадоеву, З. Исмоилову, М. и У. Солиевым, а также Х. Хамидову.

Всех их обвинили в подготовке теракта, участие в террористической организации, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Ранее фигурантами уголовного дела являлась 12 человек , помимо четверых исполнителей.

Нападение на зрителей перед началом концерта группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошло 22 марта. Группа вооруженных людей вломилась в холл здания и зрительный зал, где устроила стрельбу и пожар. В результате теракта погибли 145 человек.

Суд Теракт в «Крокусе»
28 августа 2024, 19:22
Стало известно о состоянии раненного в Подмосковье школьника
РИА «Новости»
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Девятилетний ребенок, в которого неизвестный выстрелил из пневматической винтовки в поселке Дрожжино Ленинского городского округа, чувствует себя нормально. Об этом 360.ru, рассказала мать школьника Галина. Собеседница подчеркнула, что сын получил сквозное ранение и мальчик уже дома.

«Слава богу, ни сустав, ничего не задето. Нас ночью из травмпункта отпустили. Перевязку, прививку от столбняка, рентген сделали. В целом нормально», - поделилась женщина.

Она также рассказала, что ранее на этом футбольном поле уже был подобный случай.

«В чате наших районов пишут, что это не первый случай. 18 августа на том же поле утром афроамериканцу прострелили ногу. Он, видимо, не обратился никуда. Я не видела никаких новостей. Но это не первый случай», - заявила Галина.

Собеседница добавила, что злоумышленник явно стрелял прицельно и искал на спортивной площадке подходящую мишень. Но ее сын оказался ближе всех.

«Слышали три хлопка. И на третий он попал», - добавила мать мальчика.

Она также предположила, что стрелок находился рядом с домом на Новом шоссе.

«Я больше чем уверена, что это оттуда. Потому что это произошло на моих глазах. То есть ребенок развернулся корпусом к этому дому, и в плечо прилетело», - добавила мать мальчика.

После стрельбы подмосковные следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Криминалисты приступили к поискам неизвестного стрелка.

Уголовное дело Стрельба Школьники
26 августа 2024, 18:44
Участие осужденного Хусинова в захвате заложников в ИК-19 опровергли
РИА «Новости»
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Осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ФСИН России.

«Осужденный Хусинов не принимал участия в захвате заложников 23 августа в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области», - заявили в ведомстве, комментируя разошедшуюся по Telegram-каналам ориентировку на заключенного.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время сообщат матери Хусинова о том, где он находится.

Ранее мать заключенного волгоградской ИК-19 Темура Хусинова ранее заявляла, что появившихся Сети видеокадрах нет ее сына, хотя он считался причастным к захвату заложников.

Заключенные колонии № 19 в Волгоградской области в минувшую пятницу заключенные захватили заложников. Снайперы спустя несколько часов ликвидировали четверых преступников и помогли освободить заложников. В результате ЧП погибли четверо сотрудников УФСИН, еще четверо пострадали.

ФСИН Захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области
26 августа 2024, 01:12
Организованный мигрантами нелегальный цех по розливу напитков вскрыли в Красногорске
РИА «Новости»
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Нелегальный цех по розливу газированных напитков, организованный мигрантами, вскрыли в Красногорске. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации, сообщила пресс-служба ведомства.

«В августе текущего года жильцы ЖК „Изумрудные холмы“ обнаружили на территории подземного паркинга помещения, где фигуранты нелегально складируют продукцию», - отметили в СК.

ГСУ СК России по Московской области начало процессуальную проверку, главе регионального ведомства Ярославу Яковлеву поручили представить доклад о ее промежуточных результатах.

В Госдуму хотят внести законопроект о выдворении из России всех мигрантов с судимостями. Это касается также снятой и погашенной судимостей.

Красногорск Мигранты СК РФ Россия

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