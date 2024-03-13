Изнасиловавшую подростка учительницу из Великобритании освободили раньше срока

Ранее 38-летнюю Кэндис Барбер из графства Бакингемшир осудили и приговорили к 6,5 года тюремного заключения. Женщина трижды вступала в интимные отношения с подростком и направляла ему снимки эротического характера.

Кроме того, Барбер запугивала школьника, что отомстит ему, если он кому-то расскажет об отношениях между ними. Однако ее откровенные фото все же дошли до директора школы, а в 2019 году стражи правопорядка начали расследование.

В понедельник, 11 марта, обвиняемая вышла из тюрьмы на три года раньше срока. Это подтвердили в Министерстве юстиции Великобритании. Компетентные лица отметили, что совершившие такого рода преступления выходят на свободу условно-досрочно после отбытия половины срока.

За насильницей будут постоянно следить. Ее могут обязать носить GPS-маячок, а также для нее действует запрет на проживание в определенных местах, посещение некоторых заведений и другие ограничения. Нарушение условий приведет к немедленному аресту.

Ранее учительница из США забеременела от 12-летнего ученика.