13 марта 2024, 09:48

Изнасиловавшую подростка учительницу из Великобритании освободили раньше срока

РИА «Новости»
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Учительницу, изнасиловавшую 15-летнего школьника, освободили в Великобритании на половину срока раньше положеного. Об этом сообщило издание The Sun.

Ранее 38-летнюю Кэндис Барбер из графства Бакингемшир осудили и приговорили к 6,5 года тюремного заключения. Женщина трижды вступала в интимные отношения с подростком и направляла ему снимки эротического характера.

Кроме того, Барбер запугивала школьника, что отомстит ему, если он кому-то расскажет об отношениях между ними. Однако ее откровенные фото все же дошли до директора школы, а в 2019 году стражи правопорядка начали расследование.

В понедельник, 11 марта, обвиняемая вышла из тюрьмы на три года раньше срока. Это подтвердили в Министерстве юстиции Великобритании. Компетентные лица отметили, что совершившие такого рода преступления выходят на свободу условно-досрочно после отбытия половины срока.

За насильницей будут постоянно следить. Ее могут обязать носить GPS-маячок, а также для нее действует запрет на проживание в определенных местах, посещение некоторых заведений и другие ограничения. Нарушение условий приведет к немедленному аресту.

Ранее учительница из США забеременела от 12-летнего ученика.

Великобритания Преступления Школьники Изнасилования
13 марта 2024, 05:02
Суд в Москве арестовал двух женщин по подозрению в торговле людьми
РИА «Новости»
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Преображенский суд Москвы заключил под стражу Зухру Мусалаеву и Анну Куликову, подозреваемых в торговле людьми. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В отношении Мусалаевой и Куликовой избрана мера пресечения в виде заключении под стражу до 16 апреля 2024 года», - рассказала собеседница агентства.

В суде уточнили, что дела подозреваемых объединены в одно производство с делом арестованной ранее матери 15 детей Юлии Логиновой.

Логинову арестовали в октябре прошлого года по подозрению в торговле несовершеннолетними. Женщина уверяла, что все 15 детей, которых она воспитывает, - ее родные. Якобы пятерых она родила сама, а еще десятерых - с помощью суррогатной матери. Но данные ДНК-теста показали, что ни один из несовершеннолетних не является родственником женщины. Суд предположил, что Логинова выкупала детей у других женщин и подделывала документы, выдавая их за своих. Самый старший из воспитанников Логиновой назвал ее крупной мошенницей.

В декабре прошлого года Следственный комитет России сообщил, что в Москве раскрыли преступную группу, торговавшую детьми. По данным следствия, злоумышленники действовали под видом благотворительных фондов, работающих с беременными женщинами, которые хотят сделать аборт. Преступники убеждали их родить ребенка, после чего забирали новорожденных.

Суд Дети Женщины Москва
12 марта 2024, 12:05
Расследование хищения более 260 млн рублей у дольщиков завершили в Подмосковье
РИА «Новости»
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Расследование уголовного дела против двух предпринимателей, обвиняемых в хищении более 262 миллионов рублей у дольщиков, завершили в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

Фигурантами дела о хищении в особо крупном размере стали Любовь Мазыленко и Евгений Кобышев. По версии следствия, они совершили преступление с 2010 по 2016 год, когда были руководителями ООО «Доходный Дом» и ООО «УК „Деметра“».

Предположительно, в этот период обвиняемые заключали фиктивные договоры купли-продажи квартир по долевому строительству домов в ЖК «Пушкинская слобода», расположенном в селе Братовщина Пушкинского городского округа.

«По уголовному делу признаны потерпевшими и допрошены 185 человек, более 60 свидетелей, проведено более 10 сложных судебно-экономических, бухгалтерских, строительно-технических экспертиз», - отметили в СК.

Объем уголовного дела составил 255 томов. На имущество фигурантов наложили арест.

По инициативе следователей к помощи дольщикам подключился ППК «Фонд развития территорий». Пострадавшим выплатили из фонда более 600 миллионов рублей, что в два-три раза больше похищенной у каждого суммы.

Суд уже признал Мазыленко, Кобышева и их соучастников виновными в организации и участии в преступном сообществе с целью хищения, а также в растрате и легализации незаконно полученных денег. Мазыленко приговорили к 10 годам в колонии общего режима, Кобышева - к 12 годам в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Преступления Мошенничество Недвижимость Дольщики Следственный комитет России
12 марта 2024, 10:47
Учительница из США забеременела от 12-летнего ученика
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы США предъявили 23 обвинения бывшей школьной учительнице, которая вступала в интимные отношения с несовершеннолетними учениками. Об этом сообщило WMC.

По информации издания, 38-летнюю Алиссу Маккоммон обвинили в совершении 23 преступлений, среди которых - пять случаев растления несовершеннолетнего с отягчающими обстоятельствами, два пункта изнасилования, совершенного авторитетным лицом, два случая давления на свидетеля и другие обстоятельства.

Согласно телефонному разговору, который прозвучал в суде 3 октября, женщину также подозревали в сексуальном насилии над одним из школьников, которому в тот момент было 12 лет. Позднее она заявила, что беременна от него.

Ранее суд в Москве дал американцу 21 год колонии за изнасилование несовершеннолетних сыновей. Мужчина совершал это неоднократно, когда дети приезжали к нему в гости в американский город Хьюстон.

США Суд Преступления Педофилы Школьники Изнасилования
12 марта 2024, 09:50
Квартиру гендиректора медицинской компании ограбили в Подмосковье
РИА «Новости»
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Неизвестные ограбили квартиру гендиректора крупной медицинской компании. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Как стало известно авторам канала, пока мужчина отсутствовал дома, жену бизнесмена вынудили открыть дверь в квартиру и опустошили сейф. Общая сумма ущерба составила приблизительно четыре миллиона рублей.

Сама женщина, к счастью, не пострадала. Стражи правопорядка уже ищут злоумышленников.

Ранее полиция Санкт-Петербурга начала розыск банковского налетчика, который ничего не украл. Злоумышленник распылил газовый баллончик и потребовал у банковских служащих деньги, но те не стали ему ничего отдавать. После отказа он скрылся.

Уголовное дело Ограбления Полиция

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