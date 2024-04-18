18 апреля 2024, 11:32

Изнасиловавшему и закопавшему девушку в Железногорске курсанту вынесли приговор

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Красноярский краевой суд приговорил Евгения Анисифорова из Железногорска к 21 году исправительной колонии строгого режима и выплате трех миллионов рублей за изнасилование и убийство 16-летней девушки, нападение на другую пострадавшую и кражу мобильных телефонов. «360» показал кадры из зала суда.

Бывшего курсанта Академии МЧС Евгения Анисифорова судили в закрытом режиме. Он сознался в том, что 31 июля 2022 года на берегу Кантатского водохранилища несколько раз ударил по голове, изнасиловал и заживо засыпал гравием 16-летнюю девушку. Затем мужчина напал на 19-летнюю девушку, но она смогла сбежать, а потом украл четыре мобильных телефона.

«Признать Анисифорова Евгения виновным в совершении преступлений <…> и окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с ограничением свободы на один год и шесть месяцев», - сказала судья.

Суд также удовлетворил гражданский иск на возмещение ущерба на сумму три миллиона рублей. До вступления приговора в законную силу Евгений Анисифоров останется в СИЗО № 1 Красноярска.

Выступая с последним словом, обвиняемый заявил о планах отправиться в зону проведения спецоперации. Представитель Следкома заявил сайту kp.ru , что ему не удастся заключить контракт из-за тяжести статьи.

Уголовное дело Убийства Суд Приговоры Изнасилования
18 апреля 2024, 10:00
Экс-чиновнице в Приморье предъявили окончательное обвинение в коррупции
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В Приморье закончили расследовать уголовное дело против бывшей чиновницы Натальи Соколовой. Ей предъявили окончательное обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, экс-директор департамента земельных имущественных отношений Приморского края Наталья Соколова в 2015 году от лица департамента сдала в аренду, не имея на то права, юрлицу земельный участок на улице Спортивная во Владивостоке. Она также незаконно разделила этот участок.

В 2016 году от Соколова от имени департамента подписала договор купли-продажи земли на сопке Шошина с пятью горожанами. Они построили на территории 13 гаражей, общая площадь которых составила 260 «квадратов». Однако по договору они получили более 11 тысяч квадратных метров, заплатив три миллиона рублей, что составляет 5% от кадастровой цены. Рыночная стоимость участка на момент заключения договора превышала 63 миллиона рублей. В последствии, проведя несколько сделок, собственником земли стало ООО «Специализированный застройщик „Смарт Девелопмент“».

В 2021 году Соколова помогла бизнесмену получить земельные участки во Владивостоке. За это он построил во дворе ее коттеджа бассейн более чем за миллион рублей.

Соколову отправили в изолятор, ее имущество свыше чем на 16 миллионов рублей арестовали.

Ранее осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма Вера Новосельская решила отправиться в зону СВО. Она подала соответствующее заявление.

Уголовное дело Коррупция Приморье Чиновники
18 апреля 2024, 09:57
Дело бурятской ОПГ «Комсомольцы» передали в суд
Пресс-служба Следственного комитета
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В Бурятии пройдет суд над девятью участниками группировки «Комсомольцы» по делу о разбое и двойном убийстве в Муйском районе в 2013 году. Следователи завершили расследование и передали материалы для рассмотрения по существу, сообщил Следком республики.

«Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила пресс-служба.

Девять мужчин в возрасте от 37 до 59 лет обвинили в создании банды, убийстве двух человек, разбое с применением оружия и умышленном поджоге. Большинство фигурантов дела жили в городе Бодайбо в Иркутской области. Выйти на них удалось при расследовании других уголовных дел.

По версии следствия, в 2013 году лидер группировки «Комсомольцы» или «Спортсмены» решил устранить конкурентов в сфере незаконного оборота золота. Пятеро стрелков, два наблюдателя и водитель устроили засаду двум мужчинам, которые возвращались из соседнего региона после продажи незаконно добытого драгметалла.

На проселочной дороге у поселка Таксимо машину обстреляли, и она съехала в кювет. Водитель умер, его напарник попытался сбежать, но его убили. Подозреваемые забрали более 11 миллионов рублей, подожгли машину через фитиль в бензобаке и скрылись.

Полиция задержала участников ОПГ , в которую вошли чиновники Минэкономразвития и ставропольские бизнесмены. Они хотели завладеть предприятием в Минеральных Водах.

Уголовное дело Суд Приговоры Следственный комитет России Бурятия
18 апреля 2024, 06:38
Изъятую у пьяного главы МЧС Чечни машину разыскивали в Канаде
Пресс-служба МЧС
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Главу МЧС Чечни Алихана Цакаева задержали в Дагестане за пьяную езду и попытку сбить полицейских. Он управлял иномаркой, которую разыскивал Интерпол Канады, сообщил Telegram-канал Readovka.

По информации канала, пьяный Алихан Цакаев ехал по встречной полосе в районе ФКПП «Герзель». В ответ на требование ДПС остановиться, он попытался сбить госавтоинспекторов. После этого выпустили «еж».

Мужчину задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения и без документов, а машину увезли на штрафстоянку. Дагестанские правоохранители выяснили, что авто разыскивала служба Интерпола Канады.

О том, что задержанный оказался высокопоставленным чеченским чиновником, узнали от подъехавшего к месту задержания экипажа ДПС Чечни. Алихана Цакаева планировали увезти в отдел МВД в Новолакском районе, однако, по информации канала, его забрали люди на трех автомобилях с проблесковыми маячками и наклейками «Спецназ-Ахмат». Машина тоже исчезла.

Задержание Алихана Цакаева показали «Известия». Мужчину выволокли из машины и уложили на асфальт.

Задержания Дагестан Чечня Канада Машины Аресты
18 апреля 2024, 04:20
В 2023 году в России по статьям о госизмене и шпионаже приговорили 48 человек
Unsplash
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Суды в России в 2023 году приговорили 48 человек по статьям о государственной измене и шпионаже. Такие данные следуют из статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ.

За шпионаж российские суды приговорили девять иностранцев, за госизмену вынесли приговор 39 россиянам. Еще двух человек осудили по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

За 2022 год за государственную измену приговорили 16 человек, за шпионаж осудили одного. В этом году расширили понятие госизмена, к нему причислили переход на сторону противника. В 2023 году в России ужесточили наказание по статье «Госизмена».

В Нижегородской области ранее арестовали мужчину , который снимал военные объекты и расклеивал листовки провокационного содержания. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Шпионаж Суд Военные Приговоры Россия

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