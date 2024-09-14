Изнасиловавшему 16-летнюю девушку таксисту-мигранту смягчили приговор на Урале

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами районного суда, переквалифицировал действия таксиста и снизил срок до 3,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима, уточнило издание.

Таксисту-мигранту, осужденному на восемь лет за изнасилование 16-летней девушки в Магнитогорске, смягчили приговор. Решение вынес Челябинский областной суд. По данным Ura.ru , преступнику не только уменьшили срок, но еще и перевели со строгого режима на общий.

На сообщения о смягчении приговора мигранту уже отреагировали в Следственном комитете.Там же отметили, что, судя по данным в медиа, пострадавшая - дочь участника СВО.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК доложить о расследовании дела, а также отчитаться по поводу публикаций в СМИ о снижении срока преступнику.

Девушку изнасиловали в августе 2023 года. Во время поездки водитель оказывал ей знаки внимания и предложил развлечься. Пассажирка на это ответила отказом. Тогда таксист привез ее к своему дому, силой вытащил из машины, завел в квартиру и изнасиловал.

У пострадавшей был разряжен телефон, поэтому она не могла позвать на помощь, указал источник Ura.ru. В квартире девушка пыталась оказать сопротивление, но не справилась с мужчиной.

Когда водителя задержали, он отрицал вину. Приговор ему вынесли в мае этого года. Тогда он получил восемь лет колонии строго режима.