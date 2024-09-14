14 сентября 2024, 12:47

Изнасиловавшему 16-летнюю девушку таксисту-мигранту смягчили приговор на Урале

РИА «Новости»
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Таксисту-мигранту, осужденному на восемь лет за изнасилование 16-летней девушки в Магнитогорске, смягчили приговор. Решение вынес Челябинский областной суд. По данным Ura.ru, преступнику не только уменьшили срок, но еще и перевели со строгого режима на общий.

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами районного суда, переквалифицировал действия таксиста и снизил срок до 3,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима, уточнило издание.

Таксисту-мигранту, осужденному на восемь лет за изнасилование 16-летней девушки в Магнитогорске, смягчили приговор. Решение вынес Челябинский областной суд. По данным Ura.ru , преступнику не только уменьшили срок, но еще и перевели со строгого режима на общий.

На сообщения о смягчении приговора мигранту уже отреагировали в Следственном комитете.Там же отметили, что, судя по данным в медиа, пострадавшая - дочь участника СВО.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК доложить о расследовании дела, а также отчитаться по поводу публикаций в СМИ о снижении срока преступнику.

Девушку изнасиловали в августе 2023 года. Во время поездки водитель оказывал ей знаки внимания и предложил развлечься. Пассажирка на это ответила отказом. Тогда таксист привез ее к своему дому, силой вытащил из машины, завел в квартиру и изнасиловал.

У пострадавшей был разряжен телефон, поэтому она не могла позвать на помощь, указал источник Ura.ru. В квартире девушка пыталась оказать сопротивление, но не справилась с мужчиной.

Когда водителя задержали, он отрицал вину. Приговор ему вынесли в мае этого года. Тогда он получил восемь лет колонии строго режима.

Суд Мигранты СК РФ Изнасилования
14 сентября 2024, 04:37
Обвиняемый по делу об аварии в котельной Подольска частично признал вину
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Бывший генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Игорь Кушников частично признал вину по делу об аварии в котельной Подольска в январе 2024 года. Об этом говорится в судебных документах, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости».

Кушников и его защитник возражали против удовлетворения судом ходатайства следователя о продлении ареста. Они назвали необоснованными и немотивированными доводы последнего.

«[Кушников] скрываться от следствия или иным образом препятствовать производству по делу не намерен, частично признал свою вину, готов сотрудничать со следствием», - указано в судебных документах.

Уголовное дело возбудили в январе, Кушникова арестовали. В Подольске произошел прорыв на теплотрассе 4 января, на участке от котельной КСПЗ обнаружили три утечки. Многоквартирные дома, подключенные к ней, остались без отопления. Пострадали более 20 тысяч человек. В городе ввели режим ЧС. Аварию устранили только к 15 января.

Вместе с Кушниковым арестовали начальника котельной Александра Чикова и замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева.

В том же месяце объявили о национализации завода.

Уголовное дело Подольск Суд Отопление Заводы Коммунальные аварии
14 сентября 2024, 03:54
Доведших подругу до самоубийства девушек задержали в Москве
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Полицейские разыскали двух девушек, которые могли довести до самоубийства жительницу столицы. Потерпевшая умерла в больнице, сообщила пресс-служба Главного следственного управление СКР по Москве.

По версии следствия, в квартире на улице Новосущевской девушки оскорбляли ее, угрожали и унижали. Свои выходки они снимали на телефон. Впоследствии жертву буллинга доставили в больницу. Она умерла от травм.

Обидчиц задержали. Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 110 УК России «Доведение до самоубийства» и в ближайшее время предъявят подозреваемым обвинение.

Подробности расправы раскрыл «Московский комсомолец». Три девушки приехали в Москву из Владивостока на заработки. Одна из них родила, но органы опеки забрали ребенка. Она рассчитывала вернуться домой и копила деньги на билет. Потерпевшая обещала дать ей в долг, но не сделала этого, и соседки решили ей отомстить - отрезали волосы канцелярским ножом и пообещали оставить без языка, если та позовет на помощь. По информации издания, одна из задержанных дала признательные показания.

В начале года суд в Москве вынес приговор по делу , возбужденному по той же статье. Мужчина довел до самоубийства своего сына и получил 13 лет колонии.

Задержания Уголовное дело Следственный комитет России Москва
13 сентября 2024, 19:25
Гендиректора «Ленбытхима» отправили под домашний арест
РИА «Новости»
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Санкт-Петербургский военный суд отправил главу «Ленбытхима» Дениса Михайлова под домашний ареста. Его заподозрили в мошенничестве с госконтрактами на сумму более 115 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Судья отклонил ходатайство СК о заключении под стражу гендиректора ООО „Ленбытхим“ Дениса Михайлова. В отношении него избрали меру пресечения в виде домашнего ареста», - указали в инстанции.

По данным следствия, при исполнении госконтрактов, заключенных с АО «Военторг», глава «Ленбытхима» завысил цены на сырье и материалы. Тем самым подозреваемый присвоил на этом более 20 миллионов рублей.

О задержании Михайлова стало известно 12 сентября. В ходе проверки следователи выяснили, что у него в собственности есть объекты недвижимости в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Турции.

Ранее суд арестовал бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна по делу о коррупции.

Санкт-Петербург Суд Аресты
13 сентября 2024, 18:33
Экс первого зампреда правительства Подмосковья отправили в СИЗО
РИА «Новости»
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Тверской суд принял решение арестовать бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна. Он стал фигурантом дела о взятке, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бронштейна Ильи Михайловича», - отметили в сообщении.

Ранее в Следственном комитете подтвердили задержание экс первого зампреда правительства Подмосковья. Согласно предварительной версии, Бронштейн через посредника получил от коммерсанта взятку в размере 25 миллионов рублей.

Взамен гендиректор коммерческой организации хотел беспрепятственно участвовать в конкурсе на закупку интерактивных панелей в учебные заведения. Результаты расследования находятся под контролем Подмосковной прокуратуры.

Задержания Суд СИЗО Москва

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