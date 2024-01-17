Избившую прохожую звезду «Пацанок» приговорили к реальному сроку

По решению суда героиня реалити-шоу отправится в колонию на срок 1,3 года и выплатит пострадавшей 300 тысяч рублей морального вреда.

Тихая напала на девушку на автобусной остановке в Москве осенью 2022 года. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом глазницы и нарушение чувствительности лица без возможности восстановления.

Против участницы реалити-шоу возбудили уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

По данным портала мировых судей Москвы , до суда дело дошло только в октябре 2023 года. Заседания постоянно откладывались. В качестве основания указаны «иные причины». Рассмотрение дела прошло 17 января, в этот же день суд вынес приговор.

По данным Mash, подсудимая попросила назначить ей условное наказание, так как она одна воспитывает девятилетнюю дочь. Но судья учел, что девушку уже привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью и убийство, и приговорил к реальному сроку.