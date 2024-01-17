17 января 2024, 17:39

Избившую прохожую звезду «Пацанок» приговорили к реальному сроку

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Срок в колонии получила участница шестого сезона реалити-шоу «Пацанки» Анна Тихая (настоящая фамилия Тихомирова) за избиение незнакомой девушки на остановке. Об этом со ссылкой на решение московского суда сообщил Telegram-канал Mash.

По решению суда героиня реалити-шоу отправится в колонию на срок 1,3 года и выплатит пострадавшей 300 тысяч рублей морального вреда.

Тихая напала на девушку на автобусной остановке в Москве осенью 2022 года. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом глазницы и нарушение чувствительности лица без возможности восстановления.

Против участницы реалити-шоу возбудили уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

По данным портала мировых судей Москвы , до суда дело дошло только в октябре 2023 года. Заседания постоянно откладывались. В качестве основания указаны «иные причины». Рассмотрение дела прошло 17 января, в этот же день суд вынес приговор.

По данным Mash, подсудимая попросила назначить ей условное наказание, так как она одна воспитывает девятилетнюю дочь. Но судья учел, что девушку уже привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью и убийство, и приговорил к реальному сроку.

Уголовное дело Суд Телевидение Москва
17 января 2024, 17:02
Иностранный студент пострадал от рук банды подростков в Белгороде
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Студент-иностранец пострадал при падении банды подростков в Белгороде, снимавших скандальные видео на улицах города. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Пострадавший от незаконных действий - студент-иностранец - допрошен в качестве потерпевшего», - указала она.

Волк обратила внимание, что правоохранители уже задержали одного подозреваемого в хулиганстве. Ему предъявили обвинение.

Личности других участников нападений также установили. По данным правоохранителей, они совершили «не менее пяти противоправных деяний». Теперь полиция принимает меры по их розыску и задержанию.

Расследование уголовного дела продолжается. Одному из задержанных в ближайшее время изберут меру пресечения, заключила Волк.

В региональной прокуратуре ранее сообщили о том, что проверят, законно ли получил российское гражданство один из задержанных подростков.

В СК отмечали , что среди участников банды был 17-летний уроженец Азербайджана.

МВД РФ Полиция
17 января 2024, 16:59
Уголовное дело возбудили после пожара на заводе в Шахтах
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда после пожара, который произошел 17 января на заводе в Шахтах Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, в одном из цехов ООО «Шахтинский полиэфирный завод» произошел пожар. Сотрудники СК уже начали устанавливать обстоятельства случившегося и приступили к допросам очевидцев. Правоохранители также проверят документы по технике безопасности и охране труда.

Возгорание произошло в цехе по производству наполнителей матрасов и подушек. Огонь распространился на площади до тысячи квадратных метров. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пострадали 10 человек. Версия об атаке завода беспилотником не подтвердилась.

Шахты Уголовное дело Пожары
17 января 2024, 12:38
Пьяный хабаровчанин избил женщину, снес окно машины скорой помощи и попал на видео
Читайте нас в: Google Новости
В Хабаровске пьяный мужчина избил сожительницу, а потом напал на медиков, которые приехали ей помочь. Он разбил окно машины скорой помощи, несколько раз замахнулся на фельдшера и ушел. Видео нападения оказалось в распоряжении «360».

Мужчина выпил и избил свою сожительницу в районе Совхозной улицы. Когда к ней приехала скорая, он переключился на фельдшера. Управление Росгвардии по Хабаровскому краю сообщило, что хабаровчанин оскорблял медиков, угрожал им и мешал работать.

Потерпевшую решили госпитализировать. Мужчина сначала пытался открыть дверь машины скорой помощи, но ее заперли. Тогда он выбил стекло и несколько раз через окно замахнулся на медиков. Водитель нажал на тревожную кнопку вневедомственной охраны. К тому времени дебошир ушел, но его разыскали и задержали.

«При сопровождении в патрульный автомобиль он оказал активное сопротивление сотрудникам вневедомственной охраны. В соответствии с действующим законодательством для задержания подозреваемого росгвардейцы применили физическую силу и специальные средства», - сообщила пресс-служба.

Мужчину увезли в отдел полиции, где установили его личность и допросили. Выяснилось, что 42-летнего хабаровчанина уже неоднократно привлекали к административной ответственности. Правоохранители начали проверку.

В Челябинске мужчина пнул фельдшера скорой помощи ногой в грудь. Росгвардейцы передали его полицейским.

Скорая помощь Видео Росгвардия Избиения
17 января 2024, 12:01
Прокуратура проверит законность получения гражданства участником белгородской банды подростков
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Прокуратура Белгородской области проверит, законно ли получил российское гражданство один из подростков, задержанных за избиения людей в столице региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре уточнили, что правоохранители установили личности шестерых подозреваемых , задержать пока удалось пятерых из них. По данным Следственного комитета России , одним из участников подростковой банды стал 17-летний уроженец Азербайджана.

«Инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства Российской Федерации», - указали в прокуратуре Белгородской области.

Полиция обратила внимание на нападения на жителей Белгорода во время мониторинга СМИ и соцсетей. В интернете появились видео, на которых группа молодых людей избивает и оскорбляет людей. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Прокуратура РФ Преступления Избиения

Новости по теме