Избивший школьника боец джиу-джитсу получил 4,5 года колонии

Ибатову назначали четыре года и шесть месяцев колонии общего режима. Суд установил, что фигурант в результате ударов причинил тяжелый вред здоровью пострадавшего, подросток оказался в больнице с оскольчатым переломом лба, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

СМИ уточняли, что Ибатов вечером 28 января увидел, как молодой человек бьет руками и ногами по припаркованным машинам. Он сделал ему замечание, после чего решил «разобраться» с мальчиком с помощью силы и избил его. Известно, что обвиняемый занимался боевыми искусствами, в частности, джиу-джитсу.

Ранее подростки избили женщину в Подмосковье после ее просьбы «сидеть потише».