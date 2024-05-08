08 мая 2024, 14:46

Избивший школьника боец джиу-джитсу получил 4,5 года колонии

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Солнцевский районный суд Москвы вынес приговор Серику Ибатову, который в конце января избил 17-летнего подростка рядом с домом на Домостроительной улице. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Ибатову назначали четыре года и шесть месяцев колонии общего режима. Суд установил, что фигурант в результате ударов причинил тяжелый вред здоровью пострадавшего, подросток оказался в больнице с оскольчатым переломом лба, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

СМИ уточняли, что Ибатов вечером 28 января увидел, как молодой человек бьет руками и ногами по припаркованным машинам. Он сделал ему замечание, после чего решил «разобраться» с мальчиком с помощью силы и избил его. Известно, что обвиняемый занимался боевыми искусствами, в частности, джиу-джитсу.

Ранее подростки избили женщину в Подмосковье после ее просьбы «сидеть потише».

Суд Школьники
08 мая 2024, 12:51
Главврач больницы Подмосковья попался на крупной взятке
РИА «Новости»
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Уголовное дело главного врача Орехово-Зуевской областной больницы и депутата муниципального парламента поступило в суд. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка СК, медик попался на попытке получения отката от предпринимателя по госконтракту.

По данным ведомства, в феврале 2023 года главврач предложил знакомому бизнесмену сделку для проведения ремонта в больнице. В качестве вознаграждения обвиняемый запросил 25% от сумму государственного контракта.

Предприниматель сообщил о предложении в региональное управление ФСБ. В результате силовики организовали оперативный эксперимент. В конце августа предприниматель принес главному врачу муляж в виде пачки в 1,5 миллиона рублей. После передачи «денег» медика задержали.

Свою вину врач признал и дал признательные показания. Теперь к рассмотрению материалов дела с обвинительным заключением прокуратуры рассмотрит суд.

В минувший вторник, 7 мая, силовики Башкирии задержали по делу о получении взятки министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова.

Глава региона Радий Хабиров освободил чиновника от занимаемой должности. Он подчеркнул, что окажет необходимую помощь правоохранителям, что очистить органы власти от недобросовестных сотрудников.

Уголовное дело Больницы Коррупция Врачи
08 мая 2024, 11:05
Экстрадицию подозреваемой в мошенничестве россиянки из Черногории сняли на видео
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В Россию доставили задержанную в Черногории Ольгу Абрамову, которую заочно арестовали по делу о мошенничестве и фальсификации документов. «МВД Медиа» показало ее экстрадицию в Москву.

«Компетентные органы этой страны удовлетворили ходатайство о выдаче разыскиваемой. Сегодня в аэропорту города Подгорицы ее передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, с мая по август 2018 года Абрамова и ее сообщники похитили у коммерческой организации 1,8 миллиона рублей, а затем инициировали банкротство компании. Преступники предоставили в Симоновский районный суд Москвы фиктивные документы для фальсификации доказательств по гражданским и арбитражным делам.

Уголовное дело возбудили по статьями о мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств. Абрамову объявили в международный розыск и задержали в Черногории.

Из Армении в Россию экстрадировали обвиняемого в мошенничестве Роланди Азова, сообщил RT. Правоохранители выяснили, что он скрылся с 766 тысячами рублей, полученными за поставки продовольствия.

В Россию доставили задержанную в Черногории Ольгу Абрамову, которую заочно арестовали по делу о мошенничестве и фальсификации документов.

«МВД Медиа» показало ее экстрадицию в Москву.

Генпрокуратура РФ Уголовное дело Мошенничество Россия Полиция Черногория
08 мая 2024, 08:26
Пойманному во Владивостоке американцу предъявили обвинение в краже с крупным ущербом
РИА «Новости»
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Задержанного во Владивостоке гражданина США заключили под стражу по обвинению в тайном хищении. Потерпевшая понесла значительный ущерб, сообщила пресс-служба Первомайского районного суда.

Меру пресечения избрали 3 мая. Суд заключил американца под стражу, потому что, по мнению следствия, мужчина мог скрыться и воспрепятствовать правосудию. Фигуранту уголовного дела вменили хищение.

«Избрана мера пресечения <…> гражданину США Б., который обвиняется в совершении тайного хищения имущества гражданки Т., с причинением последней значительного ущерба», - заявила пресс-служба.

Приморский краевой суд заявлял, что Гордона Блэка заключили под стражу по делу о краже. Телеканал NBC выяснил, что американский военнослужащий приехал в Россию из Южной Кореи по личной надобности. Российские власти уведомили Госдеп о расследовании.

Задержания Уголовное дело Приморье Владивосток Аресты
07 мая 2024, 22:56
«Нашли руку и голову». Расчленивший сожительницу в Оренбуржье мужчина имел судимость
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Расчлененное тело женщины нашли в Новотроицке. Убитой оказалась пропавшая в конце апреля 37-летняя местная жительница. Позже полицейские задержали ее сожителя. Подруга погибшей рассказала 360.ru, что пара никогда не ругалась.

«Мы жили с ними в одном дворе. Я узнала о ее пропаже 22 апреля, стала ей звонить, но телефон уже был отключен. Последний раз я видела Светлану 15 апреля, она приходила ко мне в гости», - отметила она.

По ее словам, Светлана жила со своим сожителей около семи лет, оба нигде не работали. Детей у них не было. Пара часто употребляла алкоголь, но при этом на людях они никогда не конфликтовали.

«Я не могу представить себе, что он мог так жестоко ее убить. В полиции мне сообщили, что нашли руку пропавшей, а потом и ее голову. Знаю, что у него есть судимость, а по какой статье, никогда не интересовалась», - резюмировала собеседница 360.ru.

По данным Telegram-канала Shot, житель Новотроицка заявил в полицию об исчезновении своей возлюбленной. По его словам, она якобы вышла из дома и не вернулась. Во время поисков сожитель сопровождал волонтеров, делая вид, что очень переживает.

Следственный комитет сообщил, что фрагменты тела женщины нашли по улице Советской. В ходе следствия правоохранители задержали 40-летнего сожителя потерпевшей, ранее судимого за совершение тяжкого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Уголовное дело Убийства Волонтеры Женщины

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